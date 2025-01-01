Edições diretas de texto facilitadas
Com o modo de edição de texto do Hostinger Horizons, pode simplesmente clicar no texto que vê na pré-visualização e reescrevê-lo instantaneamente. Sem prompts, sem comandos, apenas uma edição suave e prática.
Altere e melhore facilmente o seu conteúdo
Com o Horizons, pode atualizar o seu conteúdo diretamente na janela de visualização. Ative o modo de edição, clique no que deseja alterar e comece a digitar - é simples.
Atualize títulos, parágrafos ou texto de botão e veja as suas edições aparecerem ao vivo. Sem addons, sem mensagens desperdiçadas, sem espera.
Gaste menos tempo a editar e mais tempo a criar
Faça alterações precisas no local
Ajuste o texto gratuitamente
Obtenha resultados instantaneamente
O que os utilizadores dizem sobre o Hostinger Horizons
A codificação de vibração comprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger Horizons a transformar a linguagem natural em protótipos funcionais numa questão de horas, em vez de semanas. A barreira inicial para o desenvolvimento de software baixou drasticamente.
Recentemente, tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicações Horizons AI da @Hostinger e devo dizer que fiquei impressionado. 😎
O Hostinger Horizons pode muito bem ser a ferramenta de codificação mais eficiente para criar aplicações no valor de milhões de dólares.
O Hostinger Horizons é uma maneira nova e inovadora de criar MVP e testar ideias antes de investir a fundo.
Nem vai acreditar como é fácil criar o que quiser para o seu site e os seus clientes com o HORIZONS AI da Hostinger! Simplesmente incrível - descubra por si!
O Hostinger Horizons é uma ferramenta que lhe permite criar a partir de uma ideia – só tem de a explicar para a pôr a funcionar.
Adorei o rumo que as coisas estão a tomar com o @Hostinger Horizons! Tem sido muito divertido interagir com a nova atualização da IA. Foi uma mudança radical não só para mim, mas para muitas outras pessoas que conheço.
Pergunto-me como a Hostinger criou o Horizons... É incrível a rapidez com que permite a qualquer um implementar o front-end e o back-end.
Nem sei dizer há quanto tempo tinha este projeto na gaveta, ATÉ vocês terem criado o Horizons AI. Não percebo nada de codificação de aplicações web .0, mas ele aí está. O projeto de sonho para ajudar os meus colegas está ONLINE. Uau!
O Hostinger Horizons não se compara com nada. Foi muito fácil configurar um subdomínio para um blogue na minha aplicação web. A minha única reação foi: 'Uau!'
Agora já pode criar aplicações web inserindo um comando no Hostinger Horizons. Os resultados são incríveis!
Experimentei o Hostinger Horizons e foi uma mudança radical! Este criador de aplicações de IA sem código cria sites e aplicações incríveis em poucos minutos — desenvolve, codifica e escreve por si. Vale a pena experimentar.
É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.
Pode criar coisas muito interessantes com o Hostinger Horizons. É diferente de um típico construtor de sites - no bom sentido.