Lance a sua loja online de forma fácil

Crie a sua loja apenas conversando com a IA e gira facilmente produtos, encomendas, pagamentos e muito mais com uma integração de loja online incorporada.

Passe da ideia à loja online em minutos

O Hostinger Horizons vem com uma loja online totalmente integrada que pode ligar com apenas um clique.

Gira facilmente produtos, pedidos, pagamentos, remessas e outros recursos sem usar ferramentas de terceiros.

Gestão de lojas sem esforço

Obtenha tudo o que precisa para vender produtos físicos e digitais, cartões de oferta e aceitar donativos.

Vasta gama de tipos de produtos

Comece facilmente a vender produtos físicos e digitais, cartões de oferta e a aceitar donativos.

Crie rapidamente produtos utilizando a IA

Basta carregar imagens dos seus produtos e a IA criará automaticamente descrições de produtos para si. Pode sempre editá-las como quiser.

Mais de 100 opções de pagamento seguro

A integração suporta 100+ métodos de pagamento seguros. A disponibilidade do método de pagamento depende do país, da moeda e da localização dos clientes da sua loja.

Configure envios, impostos e descontos

Maximize o potencial de ganhos da sua loja definindo taxas de envio, regras fiscais e descontos personalizados com apenas alguns cliques.

Controle o inventário e gira as encomendas

Mantenha-se informado com o acompanhamento do inventário em tempo real e uma gestão clara das encomendas, desde a compra até à entrega.

Do conceito ao checkout em minutos

Veja como criar, personalizar e lançar a sua loja em minutos - desde os produtos criados por IA até à configuração do pagamento.

