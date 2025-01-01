Lance a sua loja online de forma fácil
Crie a sua loja apenas conversando com a IA e gira facilmente produtos, encomendas, pagamentos e muito mais com uma integração de loja online incorporada.
Gestão de lojas sem esforço
Vasta gama de tipos de produtos
Comece facilmente a vender produtos físicos e digitais, cartões de oferta e a aceitar donativos.
Crie rapidamente produtos utilizando a IA
Basta carregar imagens dos seus produtos e a IA criará automaticamente descrições de produtos para si. Pode sempre editá-las como quiser.
Mais de 100 opções de pagamento seguro
A integração suporta 100+ métodos de pagamento seguros. A disponibilidade do método de pagamento depende do país, da moeda e da localização dos clientes da sua loja.
Configure envios, impostos e descontos
Maximize o potencial de ganhos da sua loja definindo taxas de envio, regras fiscais e descontos personalizados com apenas alguns cliques.
Controle o inventário e gira as encomendas
Mantenha-se informado com o acompanhamento do inventário em tempo real e uma gestão clara das encomendas, desde a compra até à entrega.