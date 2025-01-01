Spustite svoj online obchod jednoduchým spôsobom

Vytvorte si obchod len pomocou rozhovoru s AI a jednoducho spravujte produkty, objednávky, platby a ďalšie položky pomocou integrovaného online obchodu.

Nevyžaduje sa kreditná karta.

Spustite svoj online obchod jednoduchým spôsobom

Prejdite od nápadu k online obchodu za pár minút

Hostinger Horizons je dodávaný s plne integrovaným online obchodom, ktorý môžete pripojiť jediným kliknutím.

Zjednodušene spravujte produkty, objednávky, platby, dopravu a ďalšie funkcie bez použitia nástrojov tretích strán.

Prejdite od nápadu k online obchodu za pár minút

Bezproblémové riadenie obchodu

Získajte všetko potrebné na predaj fyzických a digitálnych produktov, darčekových kariet a prijímanie darov.

Široká škála typov výrobkov

Ľahko začnite predávať fyzické a digitálne produkty, darčekové karty a prijímať dary.

Rýchle vytváranie produktov pomocou AI

Stačí nahrať obrázky produktov a AI za vás automaticky vytvorí popisy produktov. Vždy ich môžete upraviť podľa svojich predstáv.

Viac ako 100 bezpečných možností platby

Integrácia podporuje 100+ bezpečných platobných metód. Dostupnosť platobných metód závisí od krajiny vášho obchodu, meny a miesta, kde sa nachádzajú vaši zákazníci.

Konfigurácia dopravy, daní a zliav

Maximalizujte potenciál zárobku svojho obchodu nastavením sadzieb prepravy, daňových pravidiel a vlastných zliav pomocou niekoľkých kliknutí.

Sledovanie zásob a vybavovanie objednávok

Zostaňte informovaní vďaka sledovaniu zásob v reálnom čase a prehľadnej správe objednávok od nákupu až po dodanie.

Od konceptu po platbu za pár minút

Pozrite sa, ako si môžete vytvoriť, prispôsobiť a spustiť svoj obchod za pár minút – od produktov vyrobených pomocou AI až po nastavenie platieb.

Ste pripravení spustiť svoj online obchod?

Nevyžaduje sa kreditná karta.

Často kladené otázky o online obchode

Čo môžem predávať?

Aké platobné metódy sú podporované?

Aké spôsoby prepravy sú podporované?

Ako môžem pripojiť online obchod k svojmu projektu?

Ako môžem upraviť svoj online obchod?