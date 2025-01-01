Spustite svoj online obchod jednoduchým spôsobom
Vytvorte si obchod len pomocou rozhovoru s AI a jednoducho spravujte produkty, objednávky, platby a ďalšie položky pomocou integrovaného online obchodu.
Bezproblémové riadenie obchodu
Široká škála typov výrobkov
Ľahko začnite predávať fyzické a digitálne produkty, darčekové karty a prijímať dary.
Rýchle vytváranie produktov pomocou AI
Stačí nahrať obrázky produktov a AI za vás automaticky vytvorí popisy produktov. Vždy ich môžete upraviť podľa svojich predstáv.
Viac ako 100 bezpečných možností platby
Integrácia podporuje 100+ bezpečných platobných metód. Dostupnosť platobných metód závisí od krajiny vášho obchodu, meny a miesta, kde sa nachádzajú vaši zákazníci.
Konfigurácia dopravy, daní a zliav
Maximalizujte potenciál zárobku svojho obchodu nastavením sadzieb prepravy, daňových pravidiel a vlastných zliav pomocou niekoľkých kliknutí.
Sledovanie zásob a vybavovanie objednávok
Zostaňte informovaní vďaka sledovaniu zásob v reálnom čase a prehľadnej správe objednávok od nákupu až po dodanie.