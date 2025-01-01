Black Friday : Obtenez des mois supplémentaires gratuits

Lancez votre boutique en ligne en toute simplicité

Discutez avec l'IA pour créer votre boutique, puis gérez vos produits, commandes, paiements et bien plus encore sans effort.

Passez d'une idée à une boutique en ligne en quelques minutes

Hostinger Horizons inclut une boutique en ligne intégrée que vous pouvez connecter en un clic.

Gérez vos produits, commandes, paiements, expéditions et bien plus encore, sans utiliser d'outils tiers.

Gérez votre boutique en toute simplicité

Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour vendre des produits physiques et numériques, des cartes-cadeaux et accepter des dons.

Large gamme de types de produits

Commencez facilement à vendre des produits physiques et numériques, des cartes-cadeaux et à accepter les dons.

Créez rapidement des produits grâce à l'IA

Importez vos images et obtenez automatiquement des descriptions produits modifiables.

Plus de 100 options de paiement sécurisées

L'intégration prend en charge plus de 100 moyens de paiement sécurisés. La disponibilité des moyens de paiement dépend du pays de votre boutique, de sa devise et de la localisation de vos clients.

Configurez la livraison, les taxes et les remises

Optimisez les revenus de votre boutique en définissant les frais de livraison, les taxes et les remises personnalisées en quelques clics.

Suivez les stocks et gérez les commandes

Gardez une visibilité en temps réel sur votre inventaire et assurez un traitement efficace des commandes, de l'achat à la livraison.

Du concept au paiement en quelques minutes

Découvrez comment créer, personnaliser et lancer votre boutique en quelques minutes, des produits créés par l'IA à la configuration des paiements.

Prêt(e) à lancer votre boutique en ligne ?

