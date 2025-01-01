Black Friday : Obtenez des mois supplémentaires gratuits

Home decor store

Home decor store

Workouts generator

Workouts generator

Creative agency site

Creative agency site

Logo maker

Logo maker

Interior studio site

Interior studio site

Restaurant site

Restaurant site

Vous ne trouvez pas le modèle qu'il vous faut ? Décrivez-le simplement, et l'IA le créera pour vous.

Points clés à retenir lorsque vous développez votre projet IA

L'IA n'est plus réservée aux experts. Que vous soyez débutant(e) ou prêt(e) à aller plus loin, ces aspects essentiels du développement alimenté par l'IA vous guideront de l'idée au projet opérationnel. Avec Hostinger Horizons, vous n'avez besoin de personne d'autre : tout est à portée de main.

Définissez l'objectif de votre projet

Commencez par une vision claire du problème que vous souhaitez résoudre. Avec Hostinger Horizons, transformez cette vision en projet concret avec nos templates prêts à l'emploi qui guideront les étapes suivantes.

Utilisez une plateforme sans code accessible

Dites adieu aux casse-têtes du codage. Grâce à son interface de discussion intuitive, Hostinger Horizons vous permet de donner vie à vos idées en toute simplicité. Ne perdez plus votre temps sur la partie technique, concentrez-vous sur votre vision.

Concevez des interfaces exceptionnelles en un rien de temps

Votre projet doit être aussi esthétique que performant. Avec Hostinger Horizons, concevez des interfaces élégantes et professionnelles en quelques instants, même sans expérience en design.

Ajoutez des fonctionnalités IA pour rendre votre application plus intelligente

Avec Hostinger Horizons, vous pouvez intégrer des éléments d'IA tels que des chatbots, la reconnaissance d'images ou des systèmes de recommandation en quelques clics, transformant ainsi votre application en un outil en ligne dynamique.

Testez et peaufinez votre projet en temps réel

Une fois votre application publiée, vous pourrez analyser ses performances. Avec Hostinger Horizons, vous pourrez également tester votre application rapidement et simplement pour vous assurer qu'elle se comporte exactement comme prévu.

Lancez, partagez et faites évoluer

Lorsque vous êtes prêt(e) à partager votre travail, Hostinger Horizons vous permet de publier votre application en un clic. Aucune configuration complexe, aucun souci : un lancement en toute simplicité.

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le vide coding réduit le temps de développement de 45 %. Des outils comme Hostinger Horizons permettent de passer du langage naturel à un prototype fonctionnel en quelques heures, alors qu'avant, il fallait compter plusieurs semaines. Créer un logiciel devient beaucoup plus accessible.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne saurais même pas dire depuis combien de temps ce projet traînait sur ma to-do list… Et puis vous avez lancé l'IA Horizons. Je n'y connais absolument rien en développement d'applications web. Et pourtant, ça y est, le projet de mes rêves pour aider les autres existe enfin. Je suis ravie !

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionné !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez désormais créer des applications web en une requête sur Hostinger Horizons. C'est vraiment génial !

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Prêt(e) à concrétiser votre idée de projet IA ?

FAQ sur les idées de projets IA

Voici les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les sites IA, des premiers pas jusqu'à la monétisation et plus encore.

