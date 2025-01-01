Commencez par vérifier que votre projet est prêt à être partagé. Définissez son objectif, rassemblez les données nécessaires et intégrez des fonctionnalités d'IA, comme des chatbots ou des systèmes de recommandation. Vous aurez également besoin d'un nom de domaine et d'un hébergement web pour rendre votre projet accessible en ligne.

Hostinger Horizons s'occupe de tout pour vous. Cette plateforme no-code vous permet de décrire votre projet avec des mots simples dans une interface de discussion pour le concrétiser. Tous les outils dont vous avez besoin (support d'API, connexion intégrée à Supabase, gestion de nom de domaine et d'hébergement) sont accessibles depuis le même endroit. Développez et affinez votre projet via la discussion, puis publiez-le en un clic lorsqu'il est prêt. Aucune compétence technique ni configuration complexe nécessaire. Votre idée suffit.