Home decor store

Workouts generator

Creative agency site

Logo maker

Interior studio site

Restaurant site

Nemůžete najít šablonu, kterou potřebujete? Stačí ji popište a umělá inteligence ji pro vás vytvoří.

Na co pamatovat při tvorbě AI projektu

AI už dávno není jen pro odborníky. Ať už patříte mezi začátečníky, nebo chcete jít do větších detailů, tyto klíčové aspekty vývoje s podporou AI vás provedou od nápadu až k funkčnímu projektu. S Hostinger Horizons je možné vše – nepotřebujete tým, stačíte na to sami.

Definujte cíl svého projektu

Začněte s jasnou představou o problému, který chcete vyřešit. S Hostinger Horizons tuto představu proměníte v činy pomocí předpřipravených šablon, které vás provedou dalšími kroky.

Používejte platformu bez nutnosti kódování

Zapomeňte na starosti s programováním. Hostinger Horizons vám díky intuitivnímu chatovacímu rozhraní usnadňuje realizaci vašich nápadů, takže se můžete soustředit na svou vizi, ne na technologii.

Navrhujte úžasná rozhraní bez čekání

Váš projekt by měl vypadat tak dobře, jak dobře funguje. S Hostinger Horizons můžete rychle vytvářet elegantní a profesionální rozhraní i bez zkušeností s designem.

Přidejte AI funkce – vaše aplikace bude chytřejší

Hostinger Horizons vám umožní integrovat prvky AI, jako jsou chatboti, rozpoznávání obrázků nebo doporučení, pomocí několika jednoduchých kliknutí. Svou aplikaci tak proměníte v dynamický online nástroj.

Testujte a vylepšujte svůj projekt v reálném čase

Jakmile bude vaše aplikace aktivní, určitě budete chtít sledovat její výkon. S Hostinger Horizons je testování rychlé a snadné, díky čemuž bude vše bude fungovat přesně podle vašich představ.

Spouštějte, sdílejte a rozšiřujte své projekty

Až budete připraveni pochlubit se svou prací, Hostinger Horizons vám umožní publikovat vaši aplikaci jediným kliknutím. Žádné složité nastavování, žádné starosti – jen bezproblémové spuštění.

Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

Intuitivní kódování zkracuje vývoj o 45 % díky nástrojům jako Hostinger Horizons, které promění přirozený jazyk ve funkční prototypy během hodin namísto týdnů. Vstupní bariéra pro tvorbu softwaru je tak dramaticky nižší.

Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.

Ivana Mikleuš
Digitální specialistka

Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuvěříte, jak snadné je vytvořit pro svůj web a zákazníky přesně to, co chcete, pomocí HORIZONS AI od Hostingeru! Prostě úžasné – přesvědčte se sami!

Albert Bermejo
Tvůrce obsahu

Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.

techmano
@nice_gamin60974

Líbí se mi, jakým směrem se @Hostinger Horizons ubírá! S novou AI aktualizací je opravdu zábava pracovat. Zásadně to změnilo situaci nejen pro mě, ale vím, že i pro spoustu dalších lidí.

RameshR
@rezmeram

Pořád mi vrtá hlavou, jak se Hostingeru povedlo vytvořit něco takového, jako je Horizons... Je neuvěřitelné, jak rychle s ním kdokoliv dokáže implementovat frontend i backend.

Zera
@TheZoyaThinking

Nedokážu ani popsat, jak dlouho jsem tenhle projekt odkládal na „někdy příště“ – až do chvíle, než jste přišli s Horizons AI. O kódování webových aplikací nevím absolutně nic. A teď je to tady. Můj vysněný projekt, který má pomáhat ostatním, je ONLINE. Paráda!

Jordi Robert
Zakladatel

Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!

Steve Salihu
@stevesalihu

S Hostinger Horizons teď můžete vytvářet webové aplikace jen tím, že zadáte prompt. Je to fakt pecka!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.

Steven Pillow
@spillow82

Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.

Brooks Boshears
Podnikatel

Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.

Jste připraveni proměnit svůj nápad na AI projekt ve skutečnost?

Často kladené otázky o nápadech na AI projekty

Zde naleznete odpovědi na často kladené otázky o AI webech, od prvních kroků až po monetizaci.

Jaké jsou vhodné AI projekty pro začátečníky?

Potřebuji pro tvorbu AI webů umět programovat?

Dá se na AI webech vydělat?

Jaké nástroje nebo platformy mám použít pro tvorbu AI webů?

Jak mohu zveřejnit svůj nápad na AI projekt na internetu?

V čem se AI projekt liší od běžného IT projektu?