सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपका प्रोजेक्ट शेयर होने के लिए तैयार है। उसका उद्देश्य परिभाषित करें, आवश्यक डेटा एकत्रित करें, और चैटबॉट्स या रिकमेंडेशन सिस्टम जैसे AI फीचर्स एकीकृत करें। लोग ऑनलाइन आपका प्रोजेक्ट ऐक्सेस कर पाएं इसके लिए आपको डोमेन नाम और वेब होस्टिंग की भी आवश्यकता होगी।

Hostinger Horizons आपके लिए इन सभी चीज़ों को आसान बनाता है। यह एक चैट-आधारित नो-कोड प्लेटफार्म है जिसे आप आसान शब्दों में अपने प्रोजेक्ट की आवश्यकताएं बता सकते हैं, और यह आपको आपका प्रोजेक्ट तैयार करके देगा। इसमें API सपोर्ट और बिल्ट-इन Supabase कनेक्शन से लेकर डोमेन और होस्टिंग प्रबंधन तक सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सब कुछ जिसकी आपको ज़रूरत है, एक ही प्लेटफॉर्म पर। चैट में बात करके अपना प्रोजेक्ट बनाएं और उसमे सुधार करें। एक बार आप उसे पब्लिश करने के लिए तैयार हों जाएं, तो बस एक क्लिक में पब्लिश करें। किसी जटिल सेटअप या तकनीकी कौशल की आवश्यकता नहीं, आपका आइडिया ही सब कुछ है।