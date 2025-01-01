Black Friday: अतिरिक्त महीने मुफ्त पाएं

Home decor store

Home decor store

Workouts generator

Workouts generator

Creative agency site

Creative agency site

Logo maker

Logo maker

Interior studio site

Interior studio site

Restaurant site

Restaurant site

आपको अपनी ज़रूरत का टेम्पलेट नहीं मिल रहा है? बस उसका वर्णन करें, और AI उसे आपके लिए बना देगा।

अपना AI प्रोजेक्ट बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें

AI अब केवल विशेषज्ञों के लिए नहीं रहा है। चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हैं या इसकी गहराई में जाना चाहते हैं, AI-संचालित डेवलपमेंट के यह प्रमुख पहलू आपके आइडिया से लेकर प्रोजेक्ट सक्रिय होने तक आपका मार्गदर्शन करेंगे। Hostinger Horizons के साथ यह संभव है। किसी टीम की आवश्यकता नहीं, आप अकेले ही काफी हैं।

अपने प्रोजेक्ट का लक्ष्य स्पष्ट करें

आप जिस समस्या को हल करना चाहते हैं, उसके बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ शुरुआत करें। Hostinger Horizons के साथ, अपने अगले कदमों का मार्गदर्शन करने वाले रेडी-मेड टेम्प्लेट्स का उपयोग करके उस दृष्टिकोण को कार्रवाई में बदलें।

एक एक्सेसिबल नो-कोड प्लेटफॉर्म का उपयोग करें

कोडिंग के झंझट से बचें। Hostinger Horizons अपने सहज चैट इंटरफेस के साथ आपके आइडियाज़ को सच्चाई में बदलना आसान बनाता है, ताकि आप अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर सकें, तकनीक पर नहीं।

तेज़ी से शानदार इंटरफेस बनाएं

आपका प्रोजेक्ट दिखने में भी उतना ही अच्छा लगना चाहिए जितना अच्छा यह काम करता है। Hostinger Horizons के साथ, आप तुरंत बिना किसी डिज़ाइनिंग कौशल के साफ और प्रोफेशनल इंटरफेस बना सकते हैं।

AI सुविधाएं जोड़ें और अपना ऐप अधिक स्मार्ट बनाएं

Hostinger Horizons के साथ आप सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में चैटबॉट्स, इमेज रेकग्निशन या रिकमेंडेशंस जैसे AI एलिमेंट्स अपने ऐप के साथ एकीकृत कर सकते हैं और इसे एक गतिशील ऑनलाइन टूल में परिवर्तित कर सकते हैं।

अपने प्रोजेक्ट को रियल-टाइम में टेस्ट करें और बेहतर बनाएं

एक बार जब आपका ऐप लाइव हो जाता है, तो आप देखना चाहेंगे कि यह कैसा प्रदर्शन करता है। Hostinger Horizons परीक्षण को त्वरित और आसान बनाता है, और यह सुनिश्चित करता है कि यह ठीक वैसे ही काम करे जैसे आपने इसकी कल्पना की थी।

लॉन्च करें, साझा करें और स्केल करना शुरू करें

जब आप अपना काम दिखाने के लिए तैयार हों, तो Hostinger Horizons आपको सिर्फ एक क्लिक के साथ अपना ऐप पब्लिश करने की सुविधा देता है। कोई जटिल सेटअप नहीं, कोई झंझट नहीं - केवल एक सहज लॉन्च।

Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं की क्या राय है

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

वाइब कोडिंग से डेवलपमेंट का काम लगभग 45% तक कम हो जाता है। Hostinger Horizons जैसे टूल्स हफ्तों की जगह केवल कुछ ही घंटों में नेचुरल भाषा को वर्किंग प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। इससे आपका सॉफ्टवेयर बनाने का सफर काफी आसान हो जाता है।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
डिजिटल विशेषज्ञ

Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

आपको यकीन नहीं होगा कि Hostinger के HORIZONS AI का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए जो आप चाहते हैं उसे बनाना कितना आसान है। यह एकदम बेहतरीन है। आप खुद इसे आज़माकर देखिए।

Albert Bermejo
Albert Bermejo
कॉन्टेंट क्रिएटर

Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons के साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मुझे इसका नया AI अपडेट बहुत पसंद आया। यह न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे जानने वाले दूसरे लोगों के लिए भी एक गेम-चेंजर साबित हुआ है।

RameshR
RameshR
@rezmeram

मैं सोच रहा हूं कि Hostinger ने Horizons जैसी चीज़ कैसे बनाई... विश्वास नहीं होता कि यह किसी को इतनी तेज़ी से फ्रंट और बैक एंड कैसे डिप्लॉय करने देता है।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

मैं कितने दिनों से यह प्रोजेक्ट बनाने का सोच रही थी। फिर मुझे Horizons AI के बारे में पता चला। मुझे कोडिंग और वेब ऐप्स के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है। लेकिन Horizons AI के साथ मैं बेहद आसानी से अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लाइव लेकर आ पाई। मुझे यकीन नहीं होता!

Jordi Robert
Jordi Robert
संस्थापक

Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

अब आप Hostinger Horizons पर केवल एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके कोई भी वेब ऐप बना सकते हैं। मुझे तो यह बहुत बढ़िया लगा!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
उद्यमी

आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।

अपने AI प्रोजेक्ट आइडिया को सच्चाई में बदलने के लिए तैयार हैं?

AI प्रोजेक्ट आइडियाज़ FAQs

यहां AI वेबसाइट्स के बारे में पूछे जाने वाले कुछ सबसे सामान्य प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, जिनमें शुरूआत करने से लेकर मॉनेटाइज़ेशन और उससे आगे तक के प्रश्न शामिल हैं।

शुरुआती लोगों के लिए कुछ अच्छे AI प्रोजेक्ट आइडिया कौनसे हैं?

क्या मुझे AI वेबसाइट्स बनाने के लिए कोडिंग आनी चाहिए?

क्या मैं AI वेबसाइट्स से पैसा कमा सकता/सकती हूं?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट्स बनाने के लिए मुझे कौन से टूल्स या प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करना चाहिए?

मैं अपना AI प्रोजेक्ट आइडिया ऑनलाइन कैसे पब्लिश कर सकता/सकती हूं?

AI प्रोजेक्ट और एक साधारण IT प्रोजेक्ट में क्या अंतर है?