कोड संपादन के साथ नियंत्रण रखें
प्रॉम्प्ट से आगे बढ़ें। अपने प्रोजेक्ट के कोड तक पूरी पहुँच के साथ, आप अपनी शर्तों के अनुसार उसे बेहतर बना सकते हैं और उसे बेहतर बना सकते हैं - और यह सब Hostinger Horizons के अंदर।
मांग पर कोड के साथ परिणाम के लिए संकेत
एआई आपको शुरुआती बढ़त देता है। लेकिन जब आप कस्टमाइज़ या डीबग करना चाहते हैं, तो कोड एडिटिंग आपको आगे बढ़ने का मौका देती है। कोई भी फ़ाइल खोलें, सटीक बदलाव करें, और पूर्वावलोकन में तुरंत परिणाम देखें।
चाहे आप एआई के आउटपुट को बेहतर बना रहे हों, कस्टम लॉजिक डाल रहे हों, या स्पष्टता के लिए घटकों को विभाजित कर रहे हों - शुरुआत से अंत तक आपका पूरा नियंत्रण रहता है।
अपने तरीके से करने की अधिक शक्ति
कोड को अपनी इच्छानुसार समायोजित करें
अपना स्वयं का तर्क डालें
वास्तविक समय में डीबग और परीक्षण
प्रवाह में बने रहें
Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ता क्या कह रहे हैं
वाइब कोडिंग विकास को 45% तक कम कर देती है, होस्टिंगर होराइजन्स जैसे उपकरण प्राकृतिक भाषा को हफ़्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने में प्रवेश की बाधा नाटकीय रूप से कम हो जाती है।
मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला और मुझे कहना होगा कि मैं इससे प्रभावित हुआ।
होस्टिंगर होराइजन्स मिलियन डॉलर के ऐप्स बनाने के लिए सबसे कुशल वाइब कोड टूल हो सकता है।
होस्टिंगर होराइजन्स एमवीपी बनाने और सभी में जाने से पहले विचारों का परीक्षण करने का एक नया और अभिनव तरीका है।
आपको यकीन नहीं होगा कि Hostinger के HORIZONS AI का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए जो आप चाहते हैं उसे बनाना कितना आसान है! बस कमाल है - खुद ही देख लीजिए!
होस्टिंगर होराइजन्स एक ऐसा उपकरण है जिसके साथ आप अपने किसी विचार को मूर्त रूप दे सकते हैं - आपको बस उसे समझाने की जरूरत है, और यह काम कर जाता है।
@Hostinger Horizons के साथ जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, वह मुझे बहुत पसंद है! नए AI अपडेट के साथ बातचीत करना वाकई मजेदार रहा है। यह न केवल मेरे लिए बल्कि मैं बहुत से अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर रहा है।
मैं सोच रहा हूं कि होस्टिंगर ने होराइजन्स को कैसे खींच लिया... यह पागलपन है कि यह कितनी तेजी से किसी को भी फ्रंट और बैक एंड तैनात करने की अनुमति देता है।
मैं आपको नहीं बता सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी किसी दिन की सूची में कब से इंतज़ार कर रहा था जब तक कि आप लोगों ने होराइजन्स एआई नहीं बना लिया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता। 0 और यह वहाँ है। साथियों की मदद करने का मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट लाइव है। वाह!
होस्टिंगर होराइजन्स वास्तव में बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर मेरे ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था - मैंने कहा, 'वाह!'
अब आप Hostinger Horizons पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप बना सकते हैं। वाकई बहुत बढ़िया चीज़ है!
मैंने Hostinger Horizons को आजमाया और यह गेम-चेंजर है! यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट और ऐप बनाता है - आपके लिए डिज़ाइन, कोड और लिखता है। आजमाने लायक।
यह ऐसा है जैसे कोई शीर्ष स्तरीय वेब डेवलपर/सॉफ्टवेयर डेवलपर आपकी कल्पना के अनुसार कुछ भी बनाने के लिए तैयार हो।
आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है - यह इससे कहीं ज़्यादा है।