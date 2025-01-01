Ta kontroll med koderedigering
Gå utover instruksjonene. Med full tilgang til prosjektets kode kan du finjustere og bygge videre på dine egne vilkår – alt innenfor Hostinger Horizons.
Spør om resultater, med kode på forespørsel
AI gir deg et forsprang. Men når du vil tilpasse eller feilsøke, lar koderedigering deg ta over. Åpne en hvilken som helst fil, gjør presise endringer og se resultater umiddelbart i forhåndsvisningen.
Enten du forbedrer AI-ens utdata, injiserer tilpasset logikk eller deler komponenter for klarhet – har du full kontroll fra start til slutt.
Mer kraft til å gjøre det på din måte
Juster koden slik du vil
Injisere din egen logikk
Feilsøk og test i sanntid
Hold deg i flyt
Hva brukerne sier om Hostinger Horizons
Vibe-koding komprimerer utviklingen med 45%, med verktøy som Hostinger Horizons som gjør naturlig språk om til fungerende prototyper på timer i stedet for uker. Inngangsbarrieren for å bygge programvare er dramatisk lavere.
Jeg fikk nylig sjansen til å teste ut det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerverktøy, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎
Hostinger Horizons er kanskje det mest effektive vibe-kodeverktøyet for å bygge apper verdt en million dollar.
Hostinger Horizons er en ny og innovativ måte å lage MVP-er og teste ideer før man satser alt.
Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet og kundene dine ved hjelp av Hostingers HORIZONS AI! Rett og slett fantastisk – se selv!
Hostinger Horizons er et verktøy du kan bruke til å bygge opp en idé du har hatt – du trenger bare å forklare den, så fungerer den.
Elsker hvordan ting går med @Hostinger Horizons! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Den har vært banebrytende, ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.
Jeg lurer på hvordan Hostinger klarte å få til Horizons... Det er vanvittig hvor raskt det lar hvem som helst distribuere både front- og backend.
Kan ikke si hvor lenge dette prosjektet har ventet på en dag-listen min FØR dere lagde Horizons AI. Jeg kan ingenting om koding av webapper. 0, og der er det. Drømmeprosjektet mitt for å hjelpe andre er LIVE. Juhu!
Hostinger Horizons er virkelig banebrytende sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et underdomene for bloggen min i webappen min – jeg tenkte: «Wow!»
Nå kan du bygge webapper bare ved å skrive inn en prompt på Hostinger Horizons. Virkelig kult!
Jeg prøvde Hostinger Horizons, og det er banebrytende! Denne AI-appbyggeren uten kode lager stilige nettsider og apper på få minutter – designer, koder og skriver for deg. Verdt et forsøk.
Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.
Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger Horizons. Det er ulikt en typisk nettsidebygger – det er mer.