Vedd át az irányítást a kódszerkesztéssel

Lépj túl az utasításokon. A projekted kódjához való teljes hozzáféréssel finomhangolhatod és a saját feltételeid szerint építkezhetsz – mindezt a Hostinger Horizons-on belül.

Nincs szükség hitelkártyára.

Eredmény kérése, igény szerinti kóddal

A mesterséges intelligencia előnyt biztosít. De ha testreszabni vagy hibakeresést végezni szeretne, a kódszerkesztés átveheti az irányítást. Nyisson meg bármilyen fájlt, végezzen pontos módosításokat, és az eredményeket azonnal lássa az előnézetben.

Akár a mesterséges intelligencia kimenetének finomításáról, akár egyéni logika befecskendezéséről, akár a komponensek szétválasztásáról van szó az áttekinthetőség érdekében – az elejétől a végéig teljes mértékben Ön irányít.

Eredmény kérése, igény szerinti kóddal
GYAKORLATI SZERKESZTÉS

Több erő, hogy a saját utadat járhasd

Módosítsd a kódot kedved szerint

Valami hibát vagy hiányosságot észlel a mesterséges intelligencia kimenetében? Módosítsa közvetlenül a kódot, hogy pontosan azt kapja, amire szüksége van – gyorsabban, mint ha promptokban magyarázná el.

Adj bele saját logikádat

Valós idejű hibakeresés és tesztelés

Maradj áramlásban

Mit mondanak felhasználóink a Hostinger Horizonsról?

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Az üzenetekkel irányított kódolás 45%-kal lerövidíti a fejlesztési időt: az olyan eszközök, mint a Hostinger Horizons, nem több hét, hanem csupán órák alatt alakítják át a természetes nyelvet működő prototípusokká. A szoftverfejlesztés belépési korlátja jelentősen alacsonyabb.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitális szakember

A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

El sem tudja képelni, milyen egyszerű létrehozni a Hostinger HORIZONS AI-val azt, amit szeretne a weboldala és az ügyfelei számára! Egyszerűen lenyűgöző. Győződjön meg róla saját maga!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tartalomkészítő

A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Nagyon bírom, ahogy a dolgok haladnak a @Hostinger Horizons-szal! Nagyon élvezetes volt az új AI-frissítéssel együttműködni. Nemcsak számomra, hanem sok más ismerősöm számára is fordulópontot jelentett.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan tudta megvalósítani a Horizonst... Elképesztő, milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára a frontend és a backend telepítését.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

El sem tudom mondani, mióta várt ez a projekt a listámon, AMÍG ti el nem készítettétek a Horizons AI-t. Fogalmam sincs, hogyan kell webes alkalmazásokat programozni, de íme, az álomprojektem, amivel segítek a kollégáimnak, MEGVALÓSULT. Hűha!

Jordi Robert
Jordi Robert
Alapító

A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Mostantól webes alkalmazásokat készíthet promptok írásával a Hostinger Horizonszal. Nagyon klassz cucc!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és az áttörésnek bizonyult! Ez a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítő percek alatt készít mutatós weboldalakat és alkalmazásokat, valamint dizájnt, kódokat és írásokat készít a felhasználó helyett. Megér egy próbát.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Olyan, mintha egy kiváló webfejlesztő/szoftverfejlesztő készen állna, hogy megalkossa, amit csak Ön el tud képzelni.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Vállalkozó

A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.

Készen áll, hogy valóra váltsa egyedi projektötletét?

Nincs szükség hitelkártyára.