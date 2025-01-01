Vedd át az irányítást a kódszerkesztéssel
Lépj túl az utasításokon. A projekted kódjához való teljes hozzáféréssel finomhangolhatod és a saját feltételeid szerint építkezhetsz – mindezt a Hostinger Horizons-on belül.
Eredmény kérése, igény szerinti kóddal
A mesterséges intelligencia előnyt biztosít. De ha testreszabni vagy hibakeresést végezni szeretne, a kódszerkesztés átveheti az irányítást. Nyisson meg bármilyen fájlt, végezzen pontos módosításokat, és az eredményeket azonnal lássa az előnézetben.
Akár a mesterséges intelligencia kimenetének finomításáról, akár egyéni logika befecskendezéséről, akár a komponensek szétválasztásáról van szó az áttekinthetőség érdekében – az elejétől a végéig teljes mértékben Ön irányít.
Több erő, hogy a saját utadat járhasd
Módosítsd a kódot kedved szerint
Adj bele saját logikádat
Valós idejű hibakeresés és tesztelés
Maradj áramlásban
Mit mondanak felhasználóink a Hostinger Horizonsról?
Az üzenetekkel irányított kódolás 45%-kal lerövidíti a fejlesztési időt: az olyan eszközök, mint a Hostinger Horizons, nem több hét, hanem csupán órák alatt alakítják át a természetes nyelvet működő prototípusokká. A szoftverfejlesztés belépési korlátja jelentősen alacsonyabb.
Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎
A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.
A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.
El sem tudja képelni, milyen egyszerű létrehozni a Hostinger HORIZONS AI-val azt, amit szeretne a weboldala és az ügyfelei számára! Egyszerűen lenyűgöző. Győződjön meg róla saját maga!
A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.
Nagyon bírom, ahogy a dolgok haladnak a @Hostinger Horizons-szal! Nagyon élvezetes volt az új AI-frissítéssel együttműködni. Nemcsak számomra, hanem sok más ismerősöm számára is fordulópontot jelentett.
Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan tudta megvalósítani a Horizonst... Elképesztő, milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára a frontend és a backend telepítését.
El sem tudom mondani, mióta várt ez a projekt a listámon, AMÍG ti el nem készítettétek a Horizons AI-t. Fogalmam sincs, hogyan kell webes alkalmazásokat programozni, de íme, az álomprojektem, amivel segítek a kollégáimnak, MEGVALÓSULT. Hűha!
A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.
Mostantól webes alkalmazásokat készíthet promptok írásával a Hostinger Horizonszal. Nagyon klassz cucc!
Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és az áttörésnek bizonyult! Ez a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítő percek alatt készít mutatós weboldalakat és alkalmazásokat, valamint dizájnt, kódokat és írásokat készít a felhasználó helyett. Megér egy próbát.
Olyan, mintha egy kiváló webfejlesztő/szoftverfejlesztő készen állna, hogy megalkossa, amit csak Ön el tud képzelni.
A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.