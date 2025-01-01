코드 편집으로 제어하세요

AI는 사용자에게 유리한 시작점을 제공합니다. 하지만 사용자 지정이나 디버깅이 필요할 때는 코드 편집 기능을 통해 사용자가 직접 제어할 수 있습니다. 어떤 파일이든 열고 정밀하게 변경한 후 미리보기에서 결과를 즉시 확인하세요.

AI 출력을 개선하거나, 사용자 지정 로직을 삽입하거나, 명확성을 위해 구성 요소를 분할하는 등 어떤 작업을 하든 처음부터 끝까지 완벽하게 제어할 수 있습니다.