Neem de controle met codebewerking

AI geeft je een voorsprong. Maar als je wilt aanpassen of debuggen, kun je de code bewerken. Open een bestand, breng nauwkeurige wijzigingen aan en bekijk direct de resultaten in de preview.

Of je nu de output van de AI verfijnt, aangepaste logica toevoegt of componenten opsplitst voor meer duidelijkheid – je hebt van begin tot eind de volledige controle.