Een AI-prompt is de instructie of invoer die je een AI-tool (zoals ChatGPT, Midjourney of DALL·E) geeft om te sturen wat deze genereert – of het nu tekst, afbeeldingen, samenvattingen, ontwerpen of zelfs code is. Met een goed geschreven prompt vertel je de AI wat je wilt, hoe je het wilt en soms waarom je het nodig hebt.

In combinatie met een no-codeplatform zoals Hostinger Horizons worden prompts krachtige bouwstenen die je kunt gebruiken om ideeën om te zetten in live tools, websites of interactieve projecten.