AI 提示示例 — 30 多个可立即使用的提示，助您实现创意
我们收集了丰富的 AI 提示示例，助您探索、创作和实验，无需任何编程。无论您是出于娱乐、学习还是实践目的构建项目，只需一个提示和 Hostinger Horizons 即可将其变为现实。
有效使用 AI 提示的关键技巧
AI 并非专家专属。无论您是初学者还是想要深入探索，这些 AI 驱动开发的关键要素都能引导您从构思到实际项目。Hostinger Horizons 让一切皆有可能——只需一个提示。
从明确的目标开始
提示越具体，结果就越好。
使用无代码平台
使用 Hostinger Horizons，您只需输入提示，系统就会创建您需要的内容 - 无需任何技术经验。
测试、调整和改进
一旦您的项目生成，请探索、调整和完善，以使其成为真正属于您的项目。
添加 AI 功能 – 让您的应用更智能
只需单击几下即可集成聊天机器人、图像生成或推荐。
发布和分享
只需单击即可在线托管您完成的项目 - 无需复杂的设置。
继续探索
您尝试的提示越多，您解锁的创造可能性就越多。
用户对 Hostinger Horizons 的评价
Vibe 编码将开发时间缩短了 45%，借助 Hostinger Horizons 等工具，只需数小时（而非数周）即可将自然语言转化为可运行的原型。软件构建的门槛显著降低。
我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用构建器工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎
Hostinger Horizons 可能是构建价值百万美元的应用程序最有效的氛围代码工具。
Hostinger Horizons 是一种在全面投入之前创建 MVP 和测试想法的全新创新方式。
使用 Hostinger 的 HORIZONS AI，你绝对想不到，为您的网站和客户构建所需的一切竟如此简单！简直不可思议——亲眼见证！
Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您已有的想法 - 您只需解释它，它就会发挥作用。
很喜欢@Hostinger Horizons的发展方向！新的AI更新互动起来真的很有趣。它不仅改变了我的生活，也改变了很多人的生活。
我很好奇 Hostinger 是如何实现 Horizons 的... 它允许任何人如此快速地部署前端和后端，这真是太疯狂了。
这个项目在我的“将来”清单上等了好久，直到你们开发出 Horizons AI，我都记不清了。我对 Web 应用编程一窍不通。现在，它就在这里。我梦想中的帮助伙伴的项目终于上线了。哇！
相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——我惊呼：“哇！”
现在，您只需在 Hostinger Horizons 上输入提示即可构建 Web 应用。真是太酷了！
我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用构建器可以在几分钟内创建出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由你亲手完成。值得一试。
这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。
你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些很棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。