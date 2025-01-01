是的。虽然良好的提示始终依赖于清晰度，但最佳方法取决于您使用的人工智能工具。例如，像 Midjourney 或 DALL·E 这样的图像生成工具通常需要精确的描述性语言和视觉参数，而像 ChatGPT 或 Claude 这样的文本工具则需要注重语气、内容和格式的结构化输入。

Hostinger Horizons 兼容这些风格，可帮助您将提示与实际输出连接起来——无论您是在构建 Web 应用、页面还是自动化工具。