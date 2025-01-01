AI 提示示例 — 30 多个可立即使用的提示，助您实现创意

我们收集了丰富的 AI 提示示例，助您探索、创作和实验，无需任何编程。无论您是出于娱乐、学习还是实践目的构建项目，只需一个提示和 Hostinger Horizons 即可将其变为现实。

餐厅预订网络应用

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让顾客在同一个应用程序中浏览菜单、预订餐桌和指定饮食偏好。

PPC 预算跟踪器

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轻松跟踪跨平台的广告支出和广告活动效果，从而控制您的预算。

销售渠道追踪器

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以可视化的方式管理销售线索和交易，帮助您增加收入，无需 CRM 许可证。

反馈收集器应用程序

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快速收集用户见解和意见以改进您的产品或服务。

CRM工具

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通过将所有详细信息保存在一个地方，轻松组织和管理联系人。

发票生成器

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立即创建并发送专业、可定制的发票。

有效使用 AI 提示的关键技巧

AI 并非专家专属。无论您是初学者还是想要深入探索，这些 AI 驱动开发的关键要素都能引导您从构思到实际项目。Hostinger Horizons 让一切皆有可能——只需一个提示。

从明确的目标开始

提示越具体，结果就越好。

使用无代码平台

使用 Hostinger Horizons，您只需输入提示，系统就会创建您需要的内容 - 无需任何技术经验。

测试、调整和改进

一旦您的项目生成，请探索、调整和完善，以使其成为真正属于您的项目。

添加 AI 功能 – 让您的应用更智能

只需单击几下即可集成聊天机器人、图像生成或推荐。

发布和分享

只需单击即可在线托管您完成的项目 - 无需复杂的设置。

继续探索

您尝试的提示越多，您解锁的创造可能性就越多。

立即开始创作

用户对 Hostinger Horizons 的评价

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe 编码将开发时间缩短了 45%，借助 Hostinger Horizons 等工具，只需数小时（而非数周）即可将自然语言转化为可运行的原型。软件构建的门槛显著降低。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用构建器工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons 可能是构建价值百万美元的应用程序最有效的氛围代码工具。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
数字专家

Hostinger Horizons 是一种在全面投入之前创建 MVP 和测试想法的全新创新方式。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

使用 Hostinger 的 HORIZONS AI，你绝对想不到，为您的网站和客户构建所需的一切竟如此简单！简直不可思议——亲眼见证！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
内容创建者

Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您已有的想法 - 您只需解释它，它就会发挥作用。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

很喜欢@Hostinger Horizons的发展方向！新的AI更新互动起来真的很有趣。它不仅改变了我的生活，也改变了很多人的生活。

RameshR
RameshR
@rezmeram

我很好奇 Hostinger 是如何实现 Horizons 的... 它允许任何人如此快速地部署前端和后端，这真是太疯狂了。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

这个项目在我的“将来”清单上等了好久，直到你们开发出 Horizons AI，我都记不清了。我对 Web 应用编程一窍不通。现在，它就在这里。我梦想中的帮助伙伴的项目终于上线了。哇！

Jordi Robert
Jordi Robert
创始人

相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——我惊呼：“哇！”

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

现在，您只需在 Hostinger Horizons 上输入提示即可构建 Web 应用。真是太酷了！

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用构建器可以在几分钟内创建出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由你亲手完成。值得一试。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
企业家

你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些很棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。

准备好让您的 AI 提示变为现实了吗？

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AI 提示常见问题解答

以下是我们收到的一些有关 AI 提示的最常见问题的答案。

什么是AI提示？

AI提示示例如何改善结果？

怎样才能写出好的 AI 提示？

AI 提示示例是否会根据工具的不同而改变？

通过研究人工智能提示示例，我可以避免哪些常见错误？