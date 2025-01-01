小型企业的人工智能：改变您的工作和发展方式
小型企业可以利用 AI 节省时间、降低成本并发掘新机遇。借助 Hostinger Horizons（一个无代码平台），您可以将您的想法变为现实，从网站到交互式工具，无需任何技术技能。
人工智能如何帮助小企业建立和扩大规模
- 无需依赖开发人员即可构建内部工具
- 快速启动 MVP 来测试新想法或新产品
- 用定制的可扩展解决方案取代昂贵的第三方工具
- 通过自动化重复任务和工作流程来简化操作
- 腾出团队时间专注于战略、创新和客户关系
探索即用型 AI 提示，助力您的成长
我们精心打造了一系列专为小型企业量身定制的 AI 提示库，助您快速自信地运用 AI。借助 Hostinger Horizons，您可以轻松实现这些提示 - 只需点击“开始构建”，即可启动您的下一个工具或项目。
商业网站
商业创意验证器
餐厅预订网络应用
销售渠道追踪器
反馈收集器应用程序
发票生成器
会员网站
使用 Hostinger Horizons 更快地构建、启动和发展
Hostinger Horizons 为您提供一体化无代码平台，可将您的商业想法快速、轻松地转化为实时工具和解决方案，且无需技术技能。
专为需要快速行动的人打造
描述您的想法，Horizons 会将其转化为实用工具——快速、无缝衔接，随时可用。它支持 80 多种语言，确保翻译过程中不会出现任何问题。
您的一体化 AI 合作伙伴
Horizons 将设计师、开发人员和文案撰稿人的专业知识整合到一个平台中，帮助您更快地构建和启动。
即时解决方案，可扩展
告别技术难题——Hostinger 为您保驾护航。只需简单设置，即可快速将创意发布到线上，让您专注于业务运营。
随时随地获得专家支持
您永远不会孤军奋战。我们的客户成功团队全天候 24/7 为您提供帮助，并提供多语言支持，指导您克服任何挑战。
想要深入了解吗？
探索全面的教程、操作指南和分步说明，助您快速从新手晋升为 AI 专家。获取构建您的第一个 AI 项目所需的一切，以及更多内容。
用户对 Hostinger Horizons 的评价
Vibe 编码将开发时间缩短了 45%，借助 Hostinger Horizons 等工具，只需数小时（而非数周）即可将自然语言转化为可运行的原型。软件构建的门槛显著降低。
我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用构建器工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎
Hostinger Horizons 可能是构建价值百万美元的应用程序最有效的氛围代码工具。
Hostinger Horizons 是一种在全面投入之前创建 MVP 和测试想法的全新创新方式。
使用 Hostinger 的 HORIZONS AI，你绝对想不到，为您的网站和客户构建所需的一切竟如此简单！简直不可思议——亲眼见证！
Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您已有的想法 - 您只需解释它，它就会发挥作用。
很喜欢@Hostinger Horizons的发展方向！新的AI更新互动起来真的很有趣。它不仅改变了我的生活，也改变了很多人的生活。
我很好奇 Hostinger 是如何实现 Horizons 的... 它允许任何人如此快速地部署前端和后端，这真是太疯狂了。
这个项目在我的“将来”清单上等了好久，直到你们开发出 Horizons AI，我都记不清了。我对 Web 应用编程一窍不通。现在，它就在这里。我梦想中的帮助伙伴的项目终于上线了。哇！
相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——我惊呼：“哇！”
现在，您只需在 Hostinger Horizons 上输入提示即可构建 Web 应用。真是太酷了！
我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用构建器可以在几分钟内创建出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由你亲手完成。值得一试。
这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。
你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些很棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。