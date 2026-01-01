打造您专属的AI工具——无需设置，省心无忧
从有趣的副项目到实用的工具
文本工具
图像工具
实用工具
好玩又爆红的工具
构建 AI 驱动工具所需的一切功能
已有的AI
通过聊天构建，无需编码
您的想法设定了界限，而非技术
一次构建，持续获利
工作原理
打开您的 Horizons 项目
创建、调整和测试
发布和分享
找到您的模板
预制模板
Home decor store
Workouts generator
Creative agency site
Logo maker
Interior studio site
Restaurant site
用户对 Hostinger Horizons 的评价
借助 Hostinger Horizons 等工具，Vibe 编码将开发时间缩短了 45%，只需数小时（而非数周）即可将自然语言转化为可运行的原型。软件构建的门槛显著降低。
我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用创建工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎
构建价值百万美元的应用程序，Hostinger Horizons 可能是最有效的氛围代码工具。
Hostinger Horizons是一种全新的创新方法，你可以创建 MVP，并且在全力投入之前测试你的方案。
Hostinger 的 HORIZONS AI 让你绝对想不到，给自己创建网站还是为客户构建竟都变得这么简单！简直不可思议——我亲眼见证！
Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您的创意 - 你所需要做的就是向它解释你的创意，仅此而已。
很喜欢@Hostinger Horizons的发展方向！新的AI更新互动起来真的很有趣。它不仅改变了我的生活，也改变了很多人的生活。
我很好奇 Hostinger 是如何实现 Horizons 的... 它允许任何人如此快速地部署前端和后端，简直太疯狂了。
直到你们开发出Horizons AI，我都不知道这个项目在我的“未来规划”里搁置了多久。我一点也不懂Web应用程序的编码。从完全不存在到它的腾空出现。为了帮助我的伙伴们，我创建了梦想中的项目，它已经上线了。耶！
相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——让我觉得非常惊喜
现在，只需要在 Hostinger Horizons 上输入指令就可以构建 Web 应用了。真是太酷了！
我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用创建工具可以在几分钟内制作出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由它代替你完成。值得一试。
这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。
你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些非常棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。
自定义 AI 工具创建常见问题解答
如何开发我自己的AI工具？
只需打开您的 Horizons 项目并开始聊天——用简单的语言描述您想要构建的内容，Horizons AI 就会将其变为现实。无缝的生成式AI集成已内置到您的项目中，因此无需第三方账户、无需模型选择，也无需单独计费。您可以提示自定义任何内容，并随时手动编辑文本或更新图像，无需花费任何积分。准备就绪后，点击发布——主机和域名已包含在您的套餐中。
在我们的Horizons 集成AI概述中了解更多信息。
谁可以使用 Horizons 来创建自定义AI工具？
Horizons AI 功能专为有想法的任何人打造——无需编码经验。无论您是希望构建自定义 AI 工具而非支付第三方解决方案费用的小企业主，还是希望通过 AI 驱动的应用程序实现受众变现的创作者，亦或是希望将自身知识打包成工具出售给客户的专家（例如健身教练或营养师），Horizons 都能助您实现。
只要您能描述出想要构建什么，就能将其构建出来。如果您正在寻找灵感或只是想抢占先机，可以浏览我们的 预设模板，找到适合您想法的模板。
我可以在我的应用中添加什么类型的AI功能？
Horizons 支持文本生成和分析，以及图像生成和分析（PNG、WebP、JPEG）。您可以使用这些来创建您自己的 AI 聊天机器人、个人 AI 助手、写作工具、图像转换器、推荐引擎等等。
Horizons可以免费使用吗？
您可以免费开始使用 Horizons。您的套餐包含 AI 积分，可立即开始构建和试验。一旦您用完免费积分，您可以随时充值以继续构建并为已发布的应用程序或网站中的 AI 功能提供支持。没有意外收费，没有隐藏费用——您始终可以控制您的支出。
AI积分的使用方法是什么？
AI 积分支持两项功能：构建您的网站或应用程序（1 条消息 = 1 个积分），以及您已发布的网络项目中的 AI 功能。对于您网站或网络应用程序中的 AI 功能使用，我们采用小数积分——这意味着只有当您的用户与您的 AI 工具互动时，您的积分才会更耐用。
我能查看我的应用使用了多少AI积分吗？
是的。您的AI积分使用情况仪表板显示了用于构建和编辑的积分明细，以及您的应用AI功能所消耗的积分——因此您始终清楚您的积分去向。
我需要具备编程技能才能使用 Horizons AI 工具构建器吗？
完全不是。Horizons 专为所有人设计——从非技术创作者到经验丰富的开发者。只要您能描述您想构建什么，Horizons 就能帮助您构建它。