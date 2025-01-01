始终保持前沿 我们会定期评估最佳的 AI 模型，并更新我们的系统，确保您始终能够使用最稳定、最强大的工具。无需自行测试、升级或集成任何内容。

用你的言语来工作 您无需学习任何特殊命令。只需使用 80 多种支持语言中的任意一种描述您的想法，AI 就会为您处理设计、文案和功能。

永远不共享数据 您的对话和项目均私密。与其他一些 AI 工具不同，Horizons 不会使用您的输入来训练其模型。您的创作内容始终属于您。