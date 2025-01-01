是的，您可以将第三方 API 或服务与 Hostinger Horizons 集成。

无需代码构建器旨在与 Stripe 等热门服务顺畅连接。同时，简单的 API 连接也为您的项目集成第三方服务提供了无限可能。

您无需从头构建所有内容，而是可以使用现有的服务来实现支付、通信或数据处理等功能。这不仅节省您的时间，还能提升信任度，让您专注于应用的独特价值。