Ein KI-Prompt ist die Anweisung oder Eingabe, die Sie einem KI-Tool (wie ChatGPT, Midjourney oder DALL·E) geben, um dessen Ausgabe zu steuern – sei es Text, Bilder, Zusammenfassungen, Designs oder sogar Programmcode. Mit einem präzise formulierten Prompt teilen Sie der KI mit, was Sie benötigen, in welcher Form Sie es wünschen und mitunter auch, zu welchem Zweck.

In Kombination mit einer No-Code Plattform wie Hostinger Horizons werden Prompts zu leistungsstarken Bausteinen, mit denen sich Ideen in funktionsfähige Tools, Websites oder interaktive Anwendungen umsetzen lassen.