Ja, Sie können APIs oder Dienste von Drittanbietern in Hostinger Horizons integrieren.

Die KI ohne Programmieren ist so konzipiert, dass der App-Baukasten sich nahtlos mit beliebten Diensten wie Stripe verbinden lässt. Gleichzeitig bietet eine einfache API-Verbindung zahlreiche Möglichkeiten, Dienste von Drittanbietern in Ihr Projekt zu integrieren.

Statt alles von Grund auf zu entwickeln, können Sie für Funktionen wie Zahlungen, Kommunikation oder Datenverarbeitung auf bewährte Dienste zurückgreifen. Das spart Ihnen Zeit, stärkt das Kundenvertrauen und erlaubt Ihnen, sich ganz auf den einzigartigen Mehrwert Ihrer App zu konzentrieren.