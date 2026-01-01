Oui, vous pouvez intégrer des API ou des services tiers avec Hostinger Horizons.

Ce créateur sans code est conçu pour se connecter facilement à des services populaires comme Stripe. De plus, une simple connexion API ouvre de nombreuses possibilités d'intégration de services tiers à votre projet.

Au lieu de tout créer de A à Z, vous pouvez utiliser des services établis pour des fonctions telles que les paiements, les communications ou le traitement des données. Cela vous fait gagner du temps et renforce la confiance tout en vous permettant de vous concentrer sur la valeur unique de votre application.