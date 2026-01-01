Partagez Hostinger Horizons et gagnez jusqu'à 150 $
Gagnez 20 % du montant payé par votre ami(e) pour son premier plan Hostinger Horizons (jusqu'à 150 $). De plus, votre ami(e) bénéficie d'une réduction supplémentaire de 20 %.
Fonctionnement du programme
Partagez votre lien de parrainage
Copiez votre lien personnalisé directement depuis Hostinger Horizons ou le tableau de bord des parrainages et partagez-le avec vos amis.
Attendez qu'il/elle passe à un plan payant
Recevez une récompense lorsque vos amis achètent leur premier plan Hostinger Horizons et utilisent les services pendant plus de 45 jours.
Recevez votre paiement
Vos gains vous sont envoyés par PayPal, virement bancaire ou solde Hostinger.
Aidez d'autres personnes à se lancer avec l'IA et recevez une récompense
Utilisez votre lien de parrainage partout
- Envoyez-le directement à un(e) ami(e) qui souhaite se lancer
- Ajoutez-le dans vos contenus ou vos réseaux sociaux
- Partagez-le dans vos communautés ou discussions de groupe