Partagez Hostinger Horizons et gagnez jusqu'à 150 $

Gagnez 20 % du montant payé par votre ami(e) pour son premier plan Hostinger Horizons (jusqu'à 150 $). De plus, votre ami(e) bénéficie d'une réduction supplémentaire de 20 %.

Fonctionnement du programme

01

Partagez votre lien de parrainage

Copiez votre lien personnalisé directement depuis Hostinger Horizons ou le tableau de bord des parrainages et partagez-le avec vos amis.

02

Attendez qu'il/elle passe à un plan payant

Recevez une récompense lorsque vos amis achètent leur premier plan Hostinger Horizons et utilisent les services pendant plus de 45 jours.

03

Recevez votre paiement

Vos gains vous sont envoyés par PayPal, virement bancaire ou solde Hostinger.

Aidez d'autres personnes à se lancer avec l'IA et recevez une récompense

Utilisez votre lien de parrainage partout

Utilisez votre lien de parrainage partout

  • Envoyez-le directement à un(e) ami(e) qui souhaite se lancer
  • Ajoutez-le dans vos contenus ou vos réseaux sociaux
  • Partagez-le dans vos communautés ou discussions de groupe
Votre récompense : 20 % de commission

Votre récompense : 20 % de commission

Gagnez des récompenses lorsque vos amis achètent leur premier plan Hostinger Horizons et l'utilisent pendant plus de 45 jours.

FAQ sur le programme de parrainage Hostinger Horizons

Où puis-je obtenir mon lien de parrainage ?

Combien de personnes puis-je parrainer ?

Combien d'argent puis-je gagner ?

Qu'obtient la personne parrainée ?

Pourquoi dois-je attendre 45 jours pour recevoir ma récompense ?

Comment recevrai-je mes gains ?

Comment puis-je consulter le statut de mes parrainages ?

Parrainez et gagnez jusqu'à 150 $

Gagnez 20 % du montant payé par votre ami(e) pour son premier plan Hostinger Horizons (jusqu'à 150 $).

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.