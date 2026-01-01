Le coût de l'IA varie en fonction des outils utilisés et de leur application. La bonne nouvelle pour les petites entreprises, c'est que de nombreuses solutions sont désormais abordables et flexibles, avec des modèles de paiement à l'utilisation ou par abonnement, adaptés aux budgets limités.

Vous pouvez commencer par des outils ciblés et économiques (chatbots, générateurs de contenu, plateformes d'automatisation, etc.), puis évoluer progressivement selon vos besoins. Avec des solutions comme Hostinger Horizons, l'IA est accessible sans investissement initial important : vous ne payez que pour ce que vous utilisez.