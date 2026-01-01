Toutes les fonctionnalités pour concrétiser votre prochaine idée
Découvrez ce que propose Hostinger Horizons. Des fonctionnalités puissantes pour créer et publier des sites et des applications web plus rapidement, plus facilement, et sans coder.
Une solution complète dès le premier instant
Lancez votre projet sans écrire une seule ligne de code. Décrivez simplement ce que vous souhaitez et laissez l'IA s'occuper du reste, du design aux fonctionnalités.
Étendez les possibilités de votre site ou application web. Ajoutez des paiements, des comptes utilisateurs, des outils d'analyse et bien plus encore.
Publiez instantanément votre projet. Testez, ajustez et publiez votre site ou votre application web en quelques minutes.
Alimenté par les modèles de langage les plus avancés pour garantir rapidité et créativité.
Personnalisez les éléments textuels de manière visuelle et en temps réel.
Importez une image, obtenez un design. Transformez des références visuelles en pages web complètes.
Hostinger Horizons s'assure que chaque projet que vous créez est visible par la recherche Google, ChatGPT ou tout autre outil.
Avec un accès total au code de votre projet, vous pouvez corriger, ajuster et créer comme vous le souhaitez.
Votre partenaire IA tout-en-un
Publication et mise à jour
Publiez votre projet en un clic. Effectuez des mises à jour à tout moment sans configuration ni redéploiement nécessaire.
Correction automatique des erreurs
En cas de problème, Horizons détecte et corrige automatiquement les erreurs.
Restauration de version
Revenez à n'importe quelle version précédente en un clic. Aucun outil de gestion de versions requis.
Optimisation SEO
Horizons appliquent les meilleures pratiques SEO pour aider vos sites à se positionner, le tout sans extension ni configuration supplémentaire.
Discussion avec l'IA
Décrivez simplement les modifications ou les nouvelles fonctionnalités souhaitées. L'IA met immédiatement à jour votre projet, sans que vous ayez besoin d'apprendre à utiliser un nouvel outil.
Profitez de Hostinger Horizons sans limite
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Annulez à tout instant
Fonctionnalités du pack Explorer :
Toutes les fonctionnalités du pack Explorer, plus :
Toutes les fonctionnalités du pack Starter, plus :
Toutes les fonctionnalités du pack Hobbyist, plus :
Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons
Le vide coding réduit le temps de développement de 45 %. Des outils comme Hostinger Horizons permettent de passer du langage naturel à un prototype fonctionnel en quelques heures, alors qu'avant, il fallait compter plusieurs semaines. Créer un logiciel devient beaucoup plus accessible.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.
Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.
Je ne saurais même pas dire depuis combien de temps ce projet traînait sur ma to-do list… Et puis vous avez lancé l'IA Horizons. Je n'y connais absolument rien en développement d'applications web. Et pourtant, ça y est, le projet de mes rêves pour aider les autres existe enfin. Je suis ravie !
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez désormais créer des applications web en une requête sur Hostinger Horizons. C'est vraiment génial !
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.