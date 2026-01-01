Créez des designs interactifs grâce au prototypage IA
Comment créer un prototype de site
Définissez votre idée et vos fonctionnalités clés
Commencez par imaginer le design ou l'idée de vos rêves, son apparence et son fonctionnement.
Décrivez votre vision
Ensuite, décrivez votre idée dans Horizons, qu'il s'agisse d'un design, d'une application web, d'un produit ou d'un site web.
Créez avec le prototypage IA
Et là, la magie opère ! Vous pouvez tester et modifier votre prototype IA, obtenir des retours et l'améliorer avant sa publication.
Besoin d'idées de prototypage IA ?
Application web de réservations pour restaurant
Outil de suivi du pipeline des ventes
Site d'adhésion
Site professionnel
Outil de validation d'idées d'entreprise
Application de collecte d'avis
Générateur de factures
De l'idée au prototype fonctionnel en quelques minutes
Prototypage IA facile
Transformez votre idée en une application web fonctionnelle, sans coder et en toute simplicité. Horizons crée pour vous le design, les fonctionnalités et le contenu en quelques minutes.
Création à partir d'une description
Décrivez simplement ce dont vous avez besoin et laissez l'IA vous concevoir une application interactive, de la mise en page à la logique. Horizons est disponible dans plus de 80 langues pour que vous puissiez créer en toute simplicité.
Lancement rapide, croissance automatique
Lancez votre site avec tous les outils pour réussir : hébergement, nom de domaine, adresse email professionnelle et intégrations. Aucun outil tiers, aucune attente.
Infrastructure IA fiable
Horizons s'appuie des modèles de langage avancés (LLM) ainsi que sur des outils comme Stripe et Supabase pour offrir des solutions prêtes à être déployées en production.