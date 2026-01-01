Creëer interactieve ontwerpen met AI prototyping

Jouw droomdesign, website of web app is in handbereik met Hostinger Horizons.
Hoe kun je een website prototype maken

Met Horizons hoef je alleen je idee te beschrijven, en de AI-gestuurde prototyping zet het om in realiteit.
01

Definieer je idee en kenmerken

Begin met het visualiseren van je droomontwerp of idee, en bedenk hoe je wilt dat het eruitziet en functioneert.

02

Beschrijf jouw visie

Schrijf vervolgens een gedetailleerde prompt in Horizons om je idee tot leven te brengen, of dit nu een design, web app, product of website is.

03

Creëer met AI prototyping

Nu kan de magie beginnen! Je kunt je AI-prototype testen en bewerken, feedback verzamelen en itereren voordat je live gaat.

Inspiratie nodig voor AI prototyping?

Web app voor restaurantreserveringen

Laat klanten in één en dezelfde app menu's bekijken, tafels reserveren en dieetwensen opgeven.
Sales pipeline tracker

Lidmaatschap website

Zakelijke website

Validatietool voor bedrijfsideeën

App voor het verzamelen van feedback

Factuur generator

Van idee naar een werkend prototype in minuten

AI prototyping zonder obstakels

Maak van je idee een werkende web app, zonder code en zonder gedoe. Horizons bouwt in minuten het ontwerp, de functies en de content voor je.

Jij beschrijft, Horizons doet de rest

Van layout tot logica, je bouwt volledig interactieve apps door simpelweg te beschrijven wat je nodig hebt. Meer dan 80 talen worden ondersteund, zodat je in je eigen woorden kunt creëren.

In een paar klikken lanceren, automatisch blijven groeien

Ga live met hosting, domein, zakelijke e-mail en integraties – alles is inbegrepen. Geen tools van derden, geen vertragingen.

Gebouwd op betrouwbare AI-infrastructuur

Horizons gebruikt toonaangevende LLM’s en tools zoals Stripe en Supabase om snel jouw production-ready ervaringen te leveren.

Ben je klaar om jouw unieke website-idee werkelijkheid te laten worden?

