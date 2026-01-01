Creëer interactieve ontwerpen met AI prototyping
Hoe kun je een website prototype maken
Definieer je idee en kenmerken
Begin met het visualiseren van je droomontwerp of idee, en bedenk hoe je wilt dat het eruitziet en functioneert.
Beschrijf jouw visie
Schrijf vervolgens een gedetailleerde prompt in Horizons om je idee tot leven te brengen, of dit nu een design, web app, product of website is.
Creëer met AI prototyping
Nu kan de magie beginnen! Je kunt je AI-prototype testen en bewerken, feedback verzamelen en itereren voordat je live gaat.
Inspiratie nodig voor AI prototyping?
Web app voor restaurantreserveringen
Sales pipeline tracker
Lidmaatschap website
Zakelijke website
Validatietool voor bedrijfsideeën
App voor het verzamelen van feedback
Factuur generator
Van idee naar een werkend prototype in minuten
AI prototyping zonder obstakels
Maak van je idee een werkende web app, zonder code en zonder gedoe. Horizons bouwt in minuten het ontwerp, de functies en de content voor je.
Jij beschrijft, Horizons doet de rest
Van layout tot logica, je bouwt volledig interactieve apps door simpelweg te beschrijven wat je nodig hebt. Meer dan 80 talen worden ondersteund, zodat je in je eigen woorden kunt creëren.
In een paar klikken lanceren, automatisch blijven groeien
Ga live met hosting, domein, zakelijke e-mail en integraties – alles is inbegrepen. Geen tools van derden, geen vertragingen.
Gebouwd op betrouwbare AI-infrastructuur
Horizons gebruikt toonaangevende LLM’s en tools zoals Stripe en Supabase om snel jouw production-ready ervaringen te leveren.