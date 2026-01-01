Eenvoudig SaaS-applicaties ontwikkelen.
Hoe maak je een SaaS-applicatie?
Definieer je idee en kernfuncties
Beschrijf het probleem dat jouw SaaS-app oplost en de essentiële functies voor de gebruikers.
Kies je platform en tools
Je kunt je SaaS-app zelf coderen, of met Hostinger Horizons je prompts omzetten in een kant-en-klaar SaaS-product – zonder zelf te hoeven programmeren.
Bouw, test en lanceer
Beschrijf wat je wilt en laat Horizons je SaaS-product genereren. Lanceer het met één klik, inclusief hosting, ingebouwde integraties en een aangepast domein.
SaaS-oplossingen die je zelf kunt bouwen — geen code, alleen jouw creativiteit
AI-chatbot
CRM tool
Voorraadbeheer tool
Taak prioritering tool
PPC-budgettracker tool
CV-bouwer tool
Studieplanner tool
Bouw sneller en eenvoudiger met de no-code SaaS-bouwer van Horizons
Alles-in-één AI-partner
Hostinger Horizons regelt alles – van backend-logica tot ontwerp – en maakt verbinding met tools zoals Stripe en Supabase, zodat je een volwaardig SaaS-product kunt lanceren zonder code te schrijven.
Snelheid en eenvoud
Beschrijf je SaaS-idee en Hostinger Horizons maakt er snel een gebruiksklare app van. Met ondersteuning voor meer dan 80 talen kun je bouwen voor een wereldwijd publiek.
Ga live en schaal eenvoudig
Start met één klik en profiteer van hosting, domeinbeheer en zakelijke tools. Je hebt geen externe diensten nodig.
Aangedreven door toonaangevende technologie
Horizons maakt gebruik van hoogwaardige LLMs en geavanceerde AI-tools om hoogwaardige code, content en ontwerpen te genereren, zelfs voor jouw meest ambitieuze SaaS-concepten.