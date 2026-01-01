Eenvoudig SaaS-applicaties ontwikkelen.

Hoe maak je een SaaS-applicatie?

Volg deze drie eenvoudige stappen om je micro SaaS-project tot leven te brengen. Je hebt geen codeer- of ontwikkelteam nodig.
Definieer je idee en kernfuncties

Beschrijf het probleem dat jouw SaaS-app oplost en de essentiële functies voor de gebruikers.

Kies je platform en tools

Je kunt je SaaS-app zelf coderen, of met Hostinger Horizons je prompts omzetten in een kant-en-klaar SaaS-product – zonder zelf te hoeven programmeren.

Bouw, test en lanceer

Beschrijf wat je wilt en laat Horizons je SaaS-product genereren. Lanceer het met één klik, inclusief hosting, ingebouwde integraties en een aangepast domein.

SaaS-oplossingen die je zelf kunt bouwen — geen code, alleen jouw creativiteit

Ontdek welke soorten SaaS-producten je kunt maken met Hostinger Horizons, van zakelijke tools tot digitale diensten — allemaal aangestuurd door eenvoudige prompts.
AI-chatbot

Maak een slimme chatbot die vragen van klanten beantwoordt, gebruikers begeleidt of veelvoorkomende taken automatiseert, zodat bedrijven hun dienstverlening kunnen verbeteren en tijd besparen.
CRM tool

Voorraadbeheer tool

Taak prioritering tool

PPC-budgettracker tool

CV-bouwer tool

Studieplanner tool

Bouw sneller en eenvoudiger met de no-code SaaS-bouwer van Horizons

Alles-in-één AI-partner

Hostinger Horizons regelt alles – van backend-logica tot ontwerp – en maakt verbinding met tools zoals Stripe en Supabase, zodat je een volwaardig SaaS-product kunt lanceren zonder code te schrijven.

Snelheid en eenvoud

Beschrijf je SaaS-idee en Hostinger Horizons maakt er snel een gebruiksklare app van. Met ondersteuning voor meer dan 80 talen kun je bouwen voor een wereldwijd publiek.

Ga live en schaal eenvoudig

Start met één klik en profiteer van hosting, domeinbeheer en zakelijke tools. Je hebt geen externe diensten nodig.

Aangedreven door toonaangevende technologie

Horizons maakt gebruik van hoogwaardige LLMs en geavanceerde AI-tools om hoogwaardige code, content en ontwerpen te genereren, zelfs voor jouw meest ambitieuze SaaS-concepten.

Klaar om jouw unieke projectidee om te zetten in werkelijkheid?

Wil je meer weten?

Verken uitgebreide tutorials, praktische handleidingen en stapsgewijze instructies die je in een mum van tijd van beginner tot AI-professional maken. Krijg alles wat je nodig hebt om je eerste AI-project te bouwen, en meer.
SaaS-applicatieontwikkeling FAQ's

Hier vind je antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het maken van SaaS-applicaties.

