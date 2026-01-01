Développement d'applications SaaS simplifié

Le développement d'applications SaaS (Software as a Service) consiste à créer des outils ou services hébergés sur le cloud auxquels les utilisateurs accèdent via un navigateur web, généralement par abonnement. Contrairement aux logiciels traditionnels, ces applications ne nécessitent ni téléchargement ni installation : tout fonctionne en ligne.

Vous cherchez des opportunités adaptées aux start-up ? Consultez notre liste d'idées SaaS pour vous inspirer.