Développement d'applications SaaS simplifié
Comment créer une application SaaS
Définissez votre idée et ses fonctionnalités clés
Précisez le problème que votre application SaaS résout et dressez la liste des fonctionnalités essentielles pour vos utilisateurs.
Choisissez votre plateforme et vos outils
Codez manuellement votre application SaaS ou utilisez Hostinger Horizons pour transformer vos requêtes en un produit SaaS entièrement fonctionnel.
Créez, testez et lancez
Décrivez ce que vous voulez et laissez Horizons générer votre produit SaaS. Lancez le projet en un clic et profitez d'un service d'hébergement, d'intégrations avancées et d'un nom de domaine personnalisé.
Exemples de solutions SaaS que vous pouvez créer : aucun codage, juste votre créativité.
Chatbot IA
Outil CRM
Outil de suivi des stocks
Outil de priorisation des tâches
Outil de suivi de budget PPC
Outil de création de CV
Outil de planification des révisions
Créez plus vite et plus facilement avec le créateur de SaaS no code Horizons
Partenaire IA tout-en-un
Hostinger Horizons s'occupe de tout : du backend au design. Connectez-le à des outils comme Stripe et Supabase pour lancer votre produit SaaS sans écrire une seule ligne de code.
Rapidité et simplicité
Décrivez simplement votre idée de SaaS et laissez Hostinger Horizons la transformer en une application prête à être publiée. Compatible avec plus de 80 langues, il vous permet de créer des solutions pour un public international.
Publiez votre idée et évoluez sans effort
Publiez votre projet en un clic et profitez de l'hébergement, de la gestion de nom de domaine et d'outils business, le tout sans intégration de services tiers.
Alimenté par des technologies de pointe
Horizons exploite des LLM et des outils IA avancés pour créer du code, du contenu et des designs de qualité, même pour vos projets SaaS les plus ambitieux.