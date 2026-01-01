Lancez votre boutique en ligne en toute simplicité
Gérez votre boutique en toute simplicité
Large gamme de types de produits
Commencez facilement à vendre des produits physiques et numériques, des cartes-cadeaux et à accepter les dons.
Créez rapidement des produits grâce à l'IA
Importez vos images et obtenez automatiquement des descriptions produits modifiables.
Plus de 100 options de paiement sécurisées
L'intégration prend en charge plus de 100 moyens de paiement sécurisés. La disponibilité des moyens de paiement dépend du pays de votre boutique, de sa devise et de la localisation de vos clients.
Configurez la livraison, les taxes et les remises
Optimisez les revenus de votre boutique en définissant les frais de livraison, les taxes et les remises personnalisées en quelques clics.
Suivez les stocks et gérez les commandes
Gardez une visibilité en temps réel sur votre inventaire et assurez un traitement efficace des commandes, de l'achat à la livraison.