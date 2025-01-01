Lance sua loja online facilmente
Crie sua loja apenas conversando com a IA e gerencie facilmente produtos, pedidos, pagamentos e muito mais com uma integração de loja online integrada.
Gestão de loja sem esforço
Ampla variedade de tipos de produtos
Comece a vender facilmente produtos físicos e digitais, cartões-presente e a receber doações.
Crie produtos rapidamente usando IA
Basta carregar as imagens dos seus produtos e a IA criará automaticamente descrições para você. Você sempre poderá editá-las como quiser.
Mais de 100 formas de pagamento seguras
A integração suporta mais de 100 métodos de pagamento seguros. A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do país e da moeda da sua loja, e de onde seus clientes estão localizados.
Configure frete, impostos e descontos
Aumente o potencial de lucro da sua loja. Configure taxas de frete, regras de impostos e descontos personalizados em poucos cliques.
Acompanhe o estoque e gerencie os pedidos
Mantenha-se informado com o controle de estoque em tempo real e uma gestão de pedidos organizada, da compra à entrega.