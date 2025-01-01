Lansera din webbutik enkelt
Skapa din egen butik genom att chatta med AI och hantera enkelt produkter, beställningar, betalningar och mer med en inbyggd webbutiksintegration.
Enkel butikshantering
Brett utbud av produkttyper
Börja enkelt sälja fysiska och digitala produkter, presentkort och ta emot donationer.
Skapa snabbt produkter med hjälp av AI
Ladda bara upp bilder på dina produkter, så skapar AI automatiskt produktbeskrivningar åt dig. Du kan alltid redigera dem som du vill.
100+ säkra betalningsalternativ
Integrationen stöder 100+ säkra betalningsmetoder. Tillgängligheten av betalningsmetoder beror på din butiks land, valuta och var dina kunder finns.
Konfigurera frakt, skatter och rabatter
Maximera din butiks intäktspotential genom att ställa in fraktkostnader, skatteregler och anpassade rabatter med bara några få klick.
Spåra lager och hantera beställningar
Håll dig informerad med lageruppföljning i realtid och tydlig orderhantering från köp till leverans.