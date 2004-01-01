Çevrimiçi mağazanızı kolayca açın
Mağazanızı sadece yapay zeka ile sohbet ederek oluşturun ve yerleşik çevrimiçi mağaza entegrasyonu sayesinde ürünleri, siparişleri, ödemeleri ve daha fazlasını kolayca yönetin.
Kolay mağaza yönetimi
Geniş ürün yelpazesi
Fiziksel ve dijital ürünleri, hediye kartlarını kolayca satışa sunun ve bağış kabul edin.
Yapay zeka ile ürünleri hızlıca oluşturun
Ürünlerinizin görsellerini yükleyin, yapay zeka sizin için otomatik olarak ürün açıklamaları oluştursun. Dilediğiniz zaman bunları düzenleyebilirsiniz.
100’den fazla güvenli ödeme seçeneği
Entegrasyon, 100’den fazla güvenli ödeme yöntemini destekler. Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği mağazanızın bulunduğu ülkeye, para birimine ve müşterilerinizin konumuna bağlıdır.
Gönderim, vergi ve indirimleri yapılandırın
Mağazanızın kazanç potansiyelini, sadece birkaç tıklamayla gönderim ücretleri, vergi kuralları ve özel indirimler oluşturarak en üst düzeye çıkarın.
Stok takibini yapın ve siparişleri yönetin
Satın almadan teslimata kadar, gerçek zamanlı stok takibi ve net sipariş yönetimi ile her zaman güncel kalın.