Lengvai paleisk savo svajonių el. parduotuvę

Sukurk savo parduotuvę tiesiog bendraudamas su DI ir lengvai tvarkyk produktus, užsakymus, mokėjimus ir dar daugiau su el. parduotuvės integracija.

Nuo idėjos iki el. parduotuvės vos per kelias minutes

Hostinger Horizons turi visiškai integruotą el. parduotuvę, prie kurios gali prisijungti vienu paspaudimu.

Lengvai tvarkyk produktus, užsakymus, mokėjimus, pristatymą ir kitas funkcijas be trečiųjų šalių įrankių.

Paprastas parduotuvės valdymas

Gauk viską, ko reikia fizinių ir skaitmeninių produktų, dovanų kortelių pardavimui ir aukoms priimti.

Platus produktų tipų asortimentas

Lengvai parduok fizinius ir skaitmeninius produktus, dovanų korteles ir priimk aukas.

Greitai kurk produktus su DI

Tiesiog įkelk savo produktų nuotraukas, ir DI automatiškai sukurs produktų aprašymus. Juos visada gali redaguoti pagal savo pageidavimus.

100+ saugių mokėjimo būdų

Integracija palaiko daugiau nei 100 saugių mokėjimo būdų. Mokėjimo būdų prieinamumas priklauso nuo tavo parduotuvės šalies, valiutos ir klientų buvimo vietos.

Nustatyk pristatymą, mokesčius ir nuolaidas

Padidink savo parduotuvės pelno potencialą, vos keliais paspaudimais nustatydamas pristatymo kainas, mokesčių taisykles ir individualias nuolaidas.

Sek atsargas ir tvarkyk užsakymus

Nepraleisk pokyčių su realaus laiko atsargų sekimu ir aiškiu užsakymų valdymu nuo pirkimo iki pristatymo.

Nuo idėjos iki atsiskaitymo per kelias minutes

Sužinok, kaip sukurti, pritaikyti ir paleisti savo parduotuvę per kelias minutes – nuo DI sukurtų produktų iki mokėjimo nustatymo.

Pasiruošęs paleisti savo el. parduotuvę?

