Lengvai paleisk savo svajonių el. parduotuvę
Sukurk savo parduotuvę tiesiog bendraudamas su DI ir lengvai tvarkyk produktus, užsakymus, mokėjimus ir dar daugiau su el. parduotuvės integracija.
Paprastas parduotuvės valdymas
Platus produktų tipų asortimentas
Lengvai parduok fizinius ir skaitmeninius produktus, dovanų korteles ir priimk aukas.
Greitai kurk produktus su DI
Tiesiog įkelk savo produktų nuotraukas, ir DI automatiškai sukurs produktų aprašymus. Juos visada gali redaguoti pagal savo pageidavimus.
100+ saugių mokėjimo būdų
Integracija palaiko daugiau nei 100 saugių mokėjimo būdų. Mokėjimo būdų prieinamumas priklauso nuo tavo parduotuvės šalies, valiutos ir klientų buvimo vietos.
Nustatyk pristatymą, mokesčius ir nuolaidas
Padidink savo parduotuvės pelno potencialą, vos keliais paspaudimais nustatydamas pristatymo kainas, mokesčių taisykles ir individualias nuolaidas.
Sek atsargas ir tvarkyk užsakymus
Nepraleisk pokyčių su realaus laiko atsargų sekimu ir aiškiu užsakymų valdymu nuo pirkimo iki pristatymo.