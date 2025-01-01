Uruchom swój sklep internetowy z łatwością
Stwórz swój sklep, po prostu rozmawiając ze sztuczną inteligencją i łatwo zarządzaj produktami, zamówieniami, płatnościami i wieloma innymi elementami dzięki wbudowanej integracji sklepu internetowego.
Bezproblemowe zarządzanie sklepem
Szeroka gama typów produktów
Zacznij z łatwością sprzedawać produkty fizyczne i cyfrowe, karty podarunkowe i przyjmować darowizny.
Szybkie tworzenie produktów przy użyciu sztucznej inteligencji
Wystarczy, że prześlesz zdjęcia swoich produktów, a sztuczna inteligencja automatycznie utworzy dla Ciebie opisy. Zawsze możesz je edytować według własnego uznania.
Ponad 100 bezpiecznych opcji płatności
Integracja obsługuje ponad 100 bezpiecznych metod płatności. Dostępność metod płatności zależy od kraju, waluty i lokalizacji klienta w Twoim sklepie.
Skonfiguruj wysyłkę, podatki i zniżki
Zmaksymalizuj potencjał dochodowy swojego sklepu, konfigurując stawki wysyłki, zasady podatkowe i niestandardowe rabaty zaledwie kilkoma kliknięciami.
Śledź zapasy i obsługuj zamówienia
Bądź na bieżąco dzięki śledzeniu stanu magazynowego w czasie rzeczywistym i przejrzystemu zarządzaniu zamówieniami od zakupu do dostawy.