Zacznij od upewnienia się, że Twój projekt jest gotowy do udostępnienia. Określ jego cel, zgromadź niezbędne dane i zintegruj funkcje AI, takie jak chatboty czy systemy rekomendacji. Będziesz także potrzebować nazwy domeny oraz hostingu, aby ludzie mogli mieć dostęp do Twojego projektu online.

Hostinger Horizons zajmie się tym wszystkim za Ciebie. Jako platforma bez kodowania oparta na czacie, wystarczy, że opiszesz w naturalnym języku, co ma robić Twój projekt, a narzędzie to zrealizuje. Zapewnia wszystko, czego potrzebujesz – od wsparcia API i wbudowanego połączenia z Supabase, po zarządzanie domeną i hostingiem, wszystko w jednej platformie. Buduj i dopracowuj swój projekt, rozmawiając na czacie, a gdy będziesz gotowy, po prostu opublikuj go jednym kliknięciem. Nie wymaga to skomplikowanej konfiguracji ani umiejętności technicznych – tylko Twojego pomysłu.