Modelos remixáveis

Escolha um modelo para começar e personalize-o falando com a IA ou fazendo edições visuais.
Home decor store

Workouts generator

Creative agency site

Logo maker

Interior studio site

Restaurant site

Não encontrou o modelo que precisa? Basta descrevê-lo e a IA irá criá-lo para si.

Principais pontos a reter ao desenvolver o seu projeto de IA

A IA já não é só para especialistas. Quer seja um principiante ou esteja pronto para aprofundar os seus conhecimentos, estes aspetos-chave do desenvolvimento com IA irão ajudá-lo a passar as ideias à prática. Com o Hostinger Horizons, tudo é possível – sem precisar de contratar uma equipa.

Defina o objetivo do seu projeto

Comece com uma visão clara do problema que deseja resolver. Com o Hostinger Horizons, transforme leve a visão à prática com a ajuda de templates já prontos, que o ajudam a dar os próximos passos.

Utilize uma plataforma sem código acessível

Acabaram-se as dores de cabeça com a programação. O Hostinger Horizons ajuda-o a concretizar as suas ideias, graças a uma interface de chat intuitiva, para que possa concentrar-se na sua visão, e não na tecnologia.

Crie interfaces deslumbrantes com rapidez

O seu projeto precisa de ter uma imagem que esteja ao nível da funcionalidade. Com o Hostinger Horizons, pode criar interfaces elegantes e profissionais de forma rápida, mesmo que não seja designer.

Adicione recursos de IA – torne a sua aplicação mais inteligente

O Hostinger Horizons permite-lhe integrar elementos de IA como chatbots, fazer reconhecimento de imagem ou dar recomendações com apenas alguns cliques, transformando a sua aplicação numa ferramenta online dinâmica.

Teste e aperfeiçoe o seu projeto em tempo real

Assim que a sua aplicação tiver sido lançada, vai querer saber como se sai. O Hostinger Horizons torna os testes rápidos e fáceis, garantindo que tudo funciona tal como idealizou.

Lance, partilhe e comece a escalar

Quando estiver pronto para começar a mostrar o seu trabalho, o Hostinger Horizons permite-lhe publicar a sua aplicação com apenas um clique. Sem configurações complexas e sem complicações – nada menos do que um lançamento perfeito.

O que dizem os utilizadores sobre o Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

A codificação de vibração comprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger Horizons a transformar a linguagem natural em protótipos funcionais numa questão de horas, em vez de semanas. A barreira inicial para o desenvolvimento de software baixou drasticamente.

Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente, tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicações Horizons AI da @Hostinger e devo dizer que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

O Hostinger Horizons pode muito bem ser a ferramenta de codificação mais eficiente para criar aplicações no valor de milhões de dólares.

Ivana Mikleuš
Especialista digital

O Hostinger Horizons é uma maneira nova e inovadora de criar MVP e testar ideias antes de investir a fundo.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Nem vai acreditar como é fácil criar o que quiser para o seu site e os seus clientes com o HORIZONS AI da Hostinger! Simplesmente incrível - descubra por si!

Albert Bermejo
Criador de conteúdos

O Hostinger Horizons é uma ferramenta que lhe permite criar a partir de uma ideia – só tem de a explicar para a pôr a funcionar.

techmano
@nice_gamin60974

Adorei o rumo que as coisas estão a tomar com o @Hostinger Horizons! Tem sido muito divertido interagir com a nova atualização da IA. Foi uma mudança radical não só para mim, mas para muitas outras pessoas que conheço.

RameshR
@rezmeram

Pergunto-me como a Hostinger criou o Horizons... É incrível a rapidez com que permite a qualquer um implementar o front-end e o back-end.

Zera
@TheZoyaThinking

Nem sei dizer há quanto tempo tinha este projeto na gaveta, ATÉ vocês terem criado o Horizons AI. Não percebo nada de codificação de aplicações web .0, mas ele aí está. O projeto de sonho para ajudar os meus colegas está ONLINE. Uau!

Jordi Robert
Fundador

O Hostinger Horizons não se compara com nada. Foi muito fácil configurar um subdomínio para um blogue na minha aplicação web. A minha única reação foi: 'Uau!'

Steve Salihu
@stevesalihu

Agora já pode criar aplicações web inserindo um comando no Hostinger Horizons. Os resultados são incríveis!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Experimentei o Hostinger Horizons e foi uma mudança radical! Este criador de aplicações de IA sem código cria sites e aplicações incríveis em poucos minutos — desenvolve, codifica e escreve por si. Vale a pena experimentar.

Steven Pillow
@spillow82

É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.

Brooks Boshears
Empreendedor

Pode criar coisas muito interessantes com o Hostinger Horizons. É diferente de um típico construtor de sites - no bom sentido.

Pronto para transformar a sua ideia de projeto em realidade com a IA?

FAQ sobre ideias de projetos com a IA

Aqui estão as respostas a algumas das perguntas mais comuns que recebemos sobre sites de IA, desde os primeiros passos até à monetização e muito mais.

Quais são algumas ideias boas de projetos de IA para principiantes?

Preciso de competências de programação para criar sites de IA?

Posso ganhar dinheiro com sites de IA?

Que ferramentas ou plataformas devo utilizar para criar sites de Inteligência Artificial?

Como posso publicar a minha ideia de projeto de IA online?

Qual é a diferença entre um projeto de IA e um projeto de TI comum?