Principais pontos a reter ao desenvolver o seu projeto de IA
Defina o objetivo do seu projeto
Comece com uma visão clara do problema que deseja resolver. Com o Hostinger Horizons, transforme leve a visão à prática com a ajuda de templates já prontos, que o ajudam a dar os próximos passos.
Utilize uma plataforma sem código acessível
Acabaram-se as dores de cabeça com a programação. O Hostinger Horizons ajuda-o a concretizar as suas ideias, graças a uma interface de chat intuitiva, para que possa concentrar-se na sua visão, e não na tecnologia.
Crie interfaces deslumbrantes com rapidez
O seu projeto precisa de ter uma imagem que esteja ao nível da funcionalidade. Com o Hostinger Horizons, pode criar interfaces elegantes e profissionais de forma rápida, mesmo que não seja designer.
Adicione recursos de IA – torne a sua aplicação mais inteligente
O Hostinger Horizons permite-lhe integrar elementos de IA como chatbots, fazer reconhecimento de imagem ou dar recomendações com apenas alguns cliques, transformando a sua aplicação numa ferramenta online dinâmica.
Teste e aperfeiçoe o seu projeto em tempo real
Assim que a sua aplicação tiver sido lançada, vai querer saber como se sai. O Hostinger Horizons torna os testes rápidos e fáceis, garantindo que tudo funciona tal como idealizou.
Lance, partilhe e comece a escalar
Quando estiver pronto para começar a mostrar o seu trabalho, o Hostinger Horizons permite-lhe publicar a sua aplicação com apenas um clique. Sem configurações complexas e sem complicações – nada menos do que um lançamento perfeito.
O que dizem os utilizadores sobre o Hostinger Horizons
A codificação de vibração comprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger Horizons a transformar a linguagem natural em protótipos funcionais numa questão de horas, em vez de semanas. A barreira inicial para o desenvolvimento de software baixou drasticamente.
Recentemente, tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicações Horizons AI da @Hostinger e devo dizer que fiquei impressionado. 😎
O Hostinger Horizons pode muito bem ser a ferramenta de codificação mais eficiente para criar aplicações no valor de milhões de dólares.
O Hostinger Horizons é uma maneira nova e inovadora de criar MVP e testar ideias antes de investir a fundo.
Nem vai acreditar como é fácil criar o que quiser para o seu site e os seus clientes com o HORIZONS AI da Hostinger! Simplesmente incrível - descubra por si!
O Hostinger Horizons é uma ferramenta que lhe permite criar a partir de uma ideia – só tem de a explicar para a pôr a funcionar.
Adorei o rumo que as coisas estão a tomar com o @Hostinger Horizons! Tem sido muito divertido interagir com a nova atualização da IA. Foi uma mudança radical não só para mim, mas para muitas outras pessoas que conheço.
Pergunto-me como a Hostinger criou o Horizons... É incrível a rapidez com que permite a qualquer um implementar o front-end e o back-end.
Nem sei dizer há quanto tempo tinha este projeto na gaveta, ATÉ vocês terem criado o Horizons AI. Não percebo nada de codificação de aplicações web .0, mas ele aí está. O projeto de sonho para ajudar os meus colegas está ONLINE. Uau!
O Hostinger Horizons não se compara com nada. Foi muito fácil configurar um subdomínio para um blogue na minha aplicação web. A minha única reação foi: 'Uau!'
Agora já pode criar aplicações web inserindo um comando no Hostinger Horizons. Os resultados são incríveis!
Experimentei o Hostinger Horizons e foi uma mudança radical! Este criador de aplicações de IA sem código cria sites e aplicações incríveis em poucos minutos — desenvolve, codifica e escreve por si. Vale a pena experimentar.
É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.
Pode criar coisas muito interessantes com o Hostinger Horizons. É diferente de um típico construtor de sites - no bom sentido.