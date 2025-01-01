Comece por se certificar de que o seu projeto está pronto para ser partilhado. Defina o seu objetivo, reúna os dados necessários e integre funcionalidades de IA como chatbots ou sistemas de recomendação. Precisará também de um nome de domínio e de alojamento web para as pessoas poderem aceder ao seu projeto online.

O Hostinger Horizons trata de tudo isso por si. Como plataforma sem código baseada em chat, pode limitar-se a descrever em termos simples o que pretende que o seu projeto faça, e a ferramenta transformará a sua ideia em realidade. Oferece-lhe tudo aquilo de que precisa - desde suporte à API e ligação incorporada ao Supabase até à gestão de domínios e alojamento, tudo na mesma plataforma. Desenvolva e aperfeiçoe o seu projeto conversando por chat e, quando ele estiver pronto, basta publicá-lo com um clique. Não são necessárias configurações complicadas nem competências técnicas - basta uma ideia.