Svarīgākās lietas, kas jāatceras, veidojot savu MI projektu
Definē sava projekta mērķi
Sāc ar skaidru redzējumu par problēmu, kuru vēlies atrisināt. Ar Hostinger Horizons pārvērt šo redzējumu realitātē, izmantojot gatavas sagataves, kas palīdzēs veikt nākamos soļus.
Izmanto vienkāršu bezkoda platformu
Aizmirsti par programmēšanu – Hostinger Horizons ļauj viegli īstenot idejas ar intuitīvo čata saskarni, lai tu varētu koncentrēties uz savu vīziju, nevis tehniskajām lietām.
Ātri izstrādā satriecošas saskarnes
Tavam projektam ir jāizskatās tikpat labi, cik tas darbojas. Ar Hostinger Horizons tu vari ātri izveidot elegantas, profesionālas saskarnes bez dizaine prasmēm.
Pievieno MI funkcijas gudrākai lietotnei
Hostinger Horizons ļauj integrēt tādus MI elementus kā čatbotus, attēlu atpazīšanu vai ieteikumus ar dažiem vienkāršiem klikšķiem, pārvēršot tavu lietotni par dinamisku tiešsaistes rīku.
Testē un pilnveido savu projektu reāllaikā
Kad tava lietotne būs tiešsaistē, tu vēlēsies redzēt, kā tā darbojas. Hostinger Horizons padara testēšanu ātru un vienkāršu, nodrošinot, ka tā darbojas tieši tā, kā tu to iedomājies.
Publicē, kopīgo un sāc augt
Kad tavs projekts ir gatavs, Hostinger Horizons ļauj publicēt lietotni ar vienu klikšķi. Nekādas sarežģītas uzstādīšanas, nekādu problēmu – tikai netraucēta darba sākšana.
Ko lietotāji saka par Hostinger Horizons
MI asistētā programmēšana saīsina izstrādes laiku par 45%, jo tādi rīki kā Hostinger Horizons dabisko valodu pārvērš funkcionējošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšana tagad ir ievērojami vieglāka.
Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎
Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais MI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.
Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.
Tas ir neticami, cik viegli var izveidot to, ko vēlies savai vietnei un klientiem ar Hostinger HORIZONS MI! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!
Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.
Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger Horizons! Ir bijis patiešām jautri strādāt ar jauno MI atjauninājumu. Tas ir sniedzis būtiskas un pozitīvas pārmaiņas ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.
Es prātoju, kā Hostinger izdevās izveidot Horizons... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan front, gan backendu.
Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts bija manā vēlmju sarakstā – LĪDZ jūs izveidojāt Horizons MI. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu programmēšanu. Pilnībā neko, un lūk, tā ir gatava. Mans sapņu projekts, kas palīdz citiem, ir pieejams INTERNETĀ. Urrā!
Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!
Tagad vari radīt tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot uzvedni Hostinger Horizons platformā. Tiešām forši!
Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.
Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.
Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.