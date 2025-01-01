Remiksējamas veidnes

Home decor store

Home decor store

Workouts generator

Workouts generator

Creative agency site

Creative agency site

Logo maker

Logo maker

Interior studio site

Interior studio site

Restaurant site

Restaurant site

Nevarat atrast nepieciešamo veidni? Vienkārši aprakstiet to, un mākslīgais intelekts to izveidos jūsu vietā.

Svarīgākās lietas, kas jāatceras, veidojot savu MI projektu

MI vairs nav paredzēts tikai ekspertiem. Neatkarīgi no tā, vai tikai plāno sākt to izmantot vai vēlies iedziļināties, šie galvenie MI izstrādes aspekti palīdzēs tev pārvērst ideju gatavā projektā. Ar Hostinger Horizons tas viss ir iespējams – nav nepieciešama komanda, tikai tu.

Definē sava projekta mērķi

Sāc ar skaidru redzējumu par problēmu, kuru vēlies atrisināt. Ar Hostinger Horizons pārvērt šo redzējumu realitātē, izmantojot gatavas sagataves, kas palīdzēs veikt nākamos soļus.

Izmanto vienkāršu bezkoda platformu

Aizmirsti par programmēšanu – Hostinger Horizons ļauj viegli īstenot idejas ar intuitīvo čata saskarni, lai tu varētu koncentrēties uz savu vīziju, nevis tehniskajām lietām.

Ātri izstrādā satriecošas saskarnes

Tavam projektam ir jāizskatās tikpat labi, cik tas darbojas. Ar Hostinger Horizons tu vari ātri izveidot elegantas, profesionālas saskarnes bez dizaine prasmēm.

Pievieno MI funkcijas gudrākai lietotnei

Hostinger Horizons ļauj integrēt tādus MI elementus kā čatbotus, attēlu atpazīšanu vai ieteikumus ar dažiem vienkāršiem klikšķiem, pārvēršot tavu lietotni par dinamisku tiešsaistes rīku.

Testē un pilnveido savu projektu reāllaikā

Kad tava lietotne būs tiešsaistē, tu vēlēsies redzēt, kā tā darbojas. Hostinger Horizons padara testēšanu ātru un vienkāršu, nodrošinot, ka tā darbojas tieši tā, kā tu to iedomājies.

Publicē, kopīgo un sāc augt

Kad tavs projekts ir gatavs, Hostinger Horizons ļauj publicēt lietotni ar vienu klikšķi. Nekādas sarežģītas uzstādīšanas, nekādu problēmu – tikai netraucēta darba sākšana.

Ko lietotāji saka par Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

MI asistētā programmēšana saīsina izstrādes laiku par 45%, jo tādi rīki kā Hostinger Horizons dabisko valodu pārvērš funkcionējošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšana tagad ir ievērojami vieglāka.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais MI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitālā speciāliste

Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Tas ir neticami, cik viegli var izveidot to, ko vēlies savai vietnei un klientiem ar Hostinger HORIZONS MI! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Satura veidotājs

Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger Horizons! Ir bijis patiešām jautri strādāt ar jauno MI atjauninājumu. Tas ir sniedzis būtiskas un pozitīvas pārmaiņas ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Es prātoju, kā Hostinger izdevās izveidot Horizons... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan front, gan backendu.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts bija manā vēlmju sarakstā – LĪDZ jūs izveidojāt Horizons MI. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu programmēšanu. Pilnībā neko, un lūk, tā ir gatava. Mans sapņu projekts, kas palīdz citiem, ir pieejams INTERNETĀ. Urrā!

Jordi Robert
Jordi Robert
Dibinātājs

Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Tagad vari radīt tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot uzvedni Hostinger Horizons platformā. Tiešām forši!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Uzņēmējs

Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.

Gatavībā pārvērst savu MI projekta ideju realitātē?

MI projekta ideju BUJ

Šeit ir atbildes uz dažiem no bieži uzdotajiem jautājumiem par MI vietnēm – par darba sākšanu, monetizāciju un daudz ko citu.

Kādas ir labas MI projektu idejas iesācējiem?

Vai man ir nepieciešamas programmēšanas prasmes, lai veidotu MI vietnes?

Vai es varu nopelnīt naudu ar MI vietnēm?

Kādus rīkus vai platformas man vajadzētu izmantot, lai izveidotu MI vietnes?

Kā es varu publicēt savu MI projekta ideju tiešsaistē?

Ar ko MI projekts atšķiras no parasta IT projekta?