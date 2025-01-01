Īstenojiet savu sapņu ideju ar mūsu mākslīgā intelekta veidotāju
Pārvērtiet šo lietotni, uzņēmumu vai rīku par kaut ko reālu dažu minūšu laikā, izmantojot Hostinger Horizons platformu bez koda.
Kā laist klajā savu ideju ar mūsu mākslīgā intelekta veidotāju
Definējiet savu ideju un tās galvenās iezīmes
Izlemiet, kāda veida tīmekļa vietni vai tīmekļa lietotni vēlaties izveidot, un pēc tam aprakstiet tās galvenās funkcijas — sākot no lapām un dizaina līdz lietotāju kontiem vai maksājumu sistēmām.
Vienkārši aprakstiet, ko vēlaties
Atbrīvojieties no kodēšanas sarežģītības. Ar Hostinger Horizons vienkārši aprakstiet savu ideju un pārvērtiet mākslīgā intelekta uzvednes pilnībā funkcionējošās tīmekļa vietnēs un tīmekļa lietotnēs — kods nav nepieciešams.
Izveidot, pārbaudīt un palaist
Ģenerējiet savu projektu, pielāgojiet to un veiciet testus. Kad tas ir gatavs, publicējiet savu vietni vai lietotni tiešsaistē ar vienu klikšķi.
Apskatiet, ko varat izveidot ar mūsu mākslīgā intelekta veidotāju
Dalības vietne
Rēķinu ģenerators
Uzņēmuma tīmekļa vietne
Biznesa ideju validētājs
Pārdošanas plūsmas izsekotājs
Atsauksmju vākšanas lietotne
Restorānu rezervāciju tīmekļa lietotne
Veidojiet ātrāk un gudrāk ar Hostinger Horizons AI veidotāju
Viss vienā AI tīmekļa lietotņu veidotājs
No koda un dizaina līdz saturam un SEO — Horizons parūpējas par visu. Savienojiet tādus rīkus kā Stripe un Supabase, lai palaistu īstas, funkcionējošas lietotnes — nav nepieciešamas tehniskās prasmes.
Radīts ātrumam, nevis cīņai
Aprakstiet savu ideju, un mākslīgais intelekts dažu minūšu laikā to pārveidos par palaišanai gatavu lietotni. Pateicoties atbalstam vairāk nekā 80 valodām, varat veidot saviem vārdiem.
Ātra palaišana, ātrāka mērogošana
Sāciet tiešraidi ar vienu klikšķi: droša mitināšana, pielāgots domēna vārds, darba e-pasts un vēl vairāk — viss iekļauts. Izlaidiet trešo pušu rīkus un augiet bez ierobežojumiem.
Darbina augstākās tehnoloģijas
Horizons izmanto progresīvas tiesību zinātnes un vadošās integrācijas, lai nodrošinātu tīru kodu, noslīpētu saturu un elegantu dizainu jūsu drosmīgākajām tīmekļa lietotņu idejām.