Izveido interaktīvus dizainus ar MI prototipēšanu
Tavs sapņu dizains, vietne vai tīmekļa lietotne ir rokas stiepiena attālumā ar Hostinger Horizons.
Kā izveidot vietnes prototipu
Definē savu ideju un galvenās funkcijas
Sāc, iedomājoties savu sapņu dizainu vai ideju un to, kā vēlies, lai tā izskatītos un darbotos.
Apraksti savu vīziju
Pēc tam uzraksti detalizētu uzvedni Horizons, lai īstenotu savu ideju, neatkarīgi no tā, vai tas ir dizains, tīmekļa lietotne, produkts vai vietne.
Radi ar MI prototipēšanu
Tagad viss sākas! Tu vari testēt un rediģēt savu MI prototipu, saņemt atsauksmes un veikt izmaiņas pirms publicēšanas.
Nepieciešamas dažas MI prototipēšanas idejas?
Restorāna rezervāciju tīmekļa lietotne
Pārdošanas tuneļa izsekotājs
Dalības vietne
Uzņēmuma vietne
Biznesa ideju vērtētājs
Atsauksmju apkopošanas lietotne
Rēķinu ģenerators
No idejas līdz darbojošam prototipam dažās minūtēs
MI prototipēšana bez šķēršļiem
Pārvērt savu ideju funkcionējošā tīmekļa lietotnē bez koda un bez liekām problēmām. Horizons dažās minūtēs izveido dizainu, funkcionalitāti un saturu.
Vienkārši apraksti to, Horizons parūpēsies par pārējo
Sākot ar izkārtojumu un beidzot ar loģiku, tu vari veidot pilnībā interaktīvas lietotnes, vienkārši aprakstot, kas tev nepieciešams. Atbalsta vairāk nekā 80 valodas, lai tu varētu radīt saviem vārdiem.
Palaid ar dažiem klikšķiem, audz automātiski
Dodies tiešsaistē ar komplektā iekļauto hostingu, domēnu, biznesa e-pastu un integrācijām. Bez trešo pušu rīkiem, bez kavēšanās un laika tēriņa.
Radīts uzticamā MI infrastruktūrā
Horizons izmanto vadošos LVM un tādus rīkus kā Stripe un Supabase, lai ātri radītu darbam gatavus risinājumus.