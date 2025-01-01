Izveido interaktīvus dizainus ar MI prototipēšanu

Kā izveidot vietnes prototipu

Ar Horizons tev ir tikai jāapraksta sava ideja, un MI prototipēšana to padarīs par realitāti.
01

Definē savu ideju un galvenās funkcijas

Sāc, iedomājoties savu sapņu dizainu vai ideju un to, kā vēlies, lai tā izskatītos un darbotos.

02

Apraksti savu vīziju

Pēc tam uzraksti detalizētu uzvedni Horizons, lai īstenotu savu ideju, neatkarīgi no tā, vai tas ir dizains, tīmekļa lietotne, produkts vai vietne.

03

Radi ar MI prototipēšanu

Tagad viss sākas! Tu vari testēt un rediģēt savu MI prototipu, saņemt atsauksmes un veikt izmaiņas pirms publicēšanas.

Nepieciešamas dažas MI prototipēšanas idejas?

Restorāna rezervāciju tīmekļa lietotne

Ļauj klientiem vienā lietotnē pārlūkot ēdienkartes, rezervēt galdiņus un norādīt savas uztura preferences.
Pārdošanas tuneļa izsekotājs

Dalības vietne

Uzņēmuma vietne

Biznesa ideju vērtētājs

Atsauksmju apkopošanas lietotne

Rēķinu ģenerators

No idejas līdz darbojošam prototipam dažās minūtēs

MI prototipēšana bez šķēršļiem

Pārvērt savu ideju funkcionējošā tīmekļa lietotnē bez koda un bez liekām problēmām. Horizons dažās minūtēs izveido dizainu, funkcionalitāti un saturu.

Vienkārši apraksti to, Horizons parūpēsies par pārējo

Sākot ar izkārtojumu un beidzot ar loģiku, tu vari veidot pilnībā interaktīvas lietotnes, vienkārši aprakstot, kas tev nepieciešams. Atbalsta vairāk nekā 80 valodas, lai tu varētu radīt saviem vārdiem.

Palaid ar dažiem klikšķiem, audz automātiski

Dodies tiešsaistē ar komplektā iekļauto hostingu, domēnu, biznesa e-pastu un integrācijām. Bez trešo pušu rīkiem, bez kavēšanās un laika tēriņa.

Radīts uzticamā MI infrastruktūrā

Horizons izmanto vadošos LVM un tādus rīkus kā Stripe un Supabase, lai ātri radītu darbam gatavus risinājumus.

Gatavībā pārvērst savu unikālo vietnes ideju realitātē?

Bieži uzdotie jautājumi par dizainu prototipēšanu

Atrodi atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par mūsu MI prototipēšanas rīku.

