Com o Hostinger Horizons, o design, website ou aplicação web dos seus sonhos está ao seu alcance.

Crie designs interativos com prototipagem por IA.

Como criar um protótipo de um site

Com o Horizons, tudo o que tem de fazer é descrever a sua ideia, e a prototipagem com inteligência artificial irá torná-la realidade.
01

Defina a sua ideia e as principais características.

Comece por imaginar o design ou a ideia dos seus sonhos e como quer que seja e funcione.

02

Descreva a sua visão.

Em seguida, escreva uma descrição detalhada no Horizons para dar vida à sua ideia, seja ela um design, uma aplicação web, um produto ou um website.

03

Crie protótipos com IA

Agora a magia acontece! Pode testar e editar o seu protótipo de IA, recebendo feedback e fazendo iterações antes de o lançar.

Precisa de ideias para prototipagem de IA?

Precisa de ideias para prototipagem de IA?

Aplicação web para reservas em restaurantes

Permita que os clientes naveguem pelos menus, reservem mesas e especifiquem as suas preferências alimentares, tudo na mesma aplicação.
Comece a construir

Rastreador de pipeline de vendas

Site de membros

Site da empresa

Validador de ideias de negócio

Aplicação para recolha de feedback

Gerador de faturas

Da ideia ao protótipo funcional em minutos

Prototipagem de IA sem obstáculos

Transforme a sua ideia numa aplicação web funcional, sem código e sem complicações. O Horizons cria o design, a funcionalidade e o conteúdo para si em poucos minutos.

Basta descrever, a Horizons trata do resto.

Do layout à lógica, pode criar aplicações totalmente interativas simplesmente descrevendo o que precisa. Compatível com mais de 80 idiomas, para que possa criar com as suas próprias palavras.

Lance em cliques, cresça em piloto automático.

Entre em funcionamento com alojamento, domínio, e-mail empresarial e integrações — tudo incluído. Sem ferramentas de terceiros, sem atrasos.

Construído sobre infraestrutura de IA fiável

A Horizons utiliza plataformas de gestão de conteúdos (LLMs) e ferramentas líderes de mercado, como o Stripe e o Supabase, para entregar experiências prontas para a produção, de forma rápida.

Pronto para transformar a sua ideia de website exclusivo em realidade?

Perguntas frequentes sobre prototipagem de design

Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre a nossa ferramenta de prototipagem com IA.

O que é a prototipagem?

Preciso de competências de design para construir um protótipo?

Como é que um protótipo me pode ajudar a obter financiamento ou aprovação do cliente?

O design gerado é único?

Como faço para testar um protótipo de um website e obter feedback?

Qual a diferença entre um protótipo e um website em funcionamento?

Posso transformar o meu protótipo num site real e funcional na Hostinger?