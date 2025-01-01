Crie designs interativos com prototipagem por IA.
Com o Hostinger Horizons, o design, website ou aplicação web dos seus sonhos está ao seu alcance.
Como criar um protótipo de um site
Defina a sua ideia e as principais características.
Comece por imaginar o design ou a ideia dos seus sonhos e como quer que seja e funcione.
Descreva a sua visão.
Em seguida, escreva uma descrição detalhada no Horizons para dar vida à sua ideia, seja ela um design, uma aplicação web, um produto ou um website.
Crie protótipos com IA
Agora a magia acontece! Pode testar e editar o seu protótipo de IA, recebendo feedback e fazendo iterações antes de o lançar.
Precisa de ideias para prototipagem de IA?
Aplicação web para reservas em restaurantes
Rastreador de pipeline de vendas
Site de membros
Site da empresa
Validador de ideias de negócio
Aplicação para recolha de feedback
Gerador de faturas
Da ideia ao protótipo funcional em minutos
Prototipagem de IA sem obstáculos
Transforme a sua ideia numa aplicação web funcional, sem código e sem complicações. O Horizons cria o design, a funcionalidade e o conteúdo para si em poucos minutos.
Basta descrever, a Horizons trata do resto.
Do layout à lógica, pode criar aplicações totalmente interativas simplesmente descrevendo o que precisa. Compatível com mais de 80 idiomas, para que possa criar com as suas próprias palavras.
Lance em cliques, cresça em piloto automático.
Entre em funcionamento com alojamento, domínio, e-mail empresarial e integrações — tudo incluído. Sem ferramentas de terceiros, sem atrasos.
Construído sobre infraestrutura de IA fiável
A Horizons utiliza plataformas de gestão de conteúdos (LLMs) e ferramentas líderes de mercado, como o Stripe e o Supabase, para entregar experiências prontas para a produção, de forma rápida.