Skab interaktive designs med AI-prototyping

Dit drømmedesign, din hjemmeside eller din webapp er inden for rækkevidde med Hostinger Horizons.

Intet kreditkort kræves
Skab interaktive designs med AI-prototyping

Sådan opretter du en prototype til et websted

Med Horizons skal du blot beskrive din idé, og så vil AI-drevet prototyping gøre den til virkelighed.
01

Definer din idé og dine vigtigste funktioner

Start med at forestille dig dit drømmedesign eller din drømmeidé, og hvordan du ønsker, at den skal se ud og fungere.

02

Beskriv din vision

Skriv derefter en detaljeret prompt i Horizons for at gøre din idé til virkelighed, uanset om det er et design, en webapp, et produkt eller en hjemmeside.

03

Skab med AI-prototyping

Nu sker magien! Du kan teste og redigere din AI-prototype, få feedback og iterere, før den går live.

Har du brug for idéer til AI-prototyper?

Har du brug for idéer til AI-prototyper?

Webapp til restaurantreservationer

Lad kunderne gennemse menuer, booke borde og angive kostpræferencer i den samme app.
Begynd at bygge

Sporing af salgspipeline

Medlemskabswebsted

Virksomhedens hjemmeside

Validering af forretningsidé

App til indsamling af feedback

Fakturagenerator

Fra idé til fungerende prototype på få minutter

AI-prototyping uden forhindringer

Forvandl din idé til en fungerende webapp, uden kodning og besvær. Horizons bygger designet, funktionaliteten og indholdet for dig på få minutter.

Bare beskriv det, Horizons klarer resten

Fra layout til logik kan du bygge fuldt interaktive apps ved blot at beskrive, hvad du har brug for. Understøtter over 80 sprog, så du kan skrive med dine egne ord.

Start med klik, voks på autopilot

Gå live med hosting, domæne, virksomheds-e-mail og integrationer – alt inkluderet. Ingen tredjepartsværktøjer, ingen forsinkelser.

Bygget på pålidelig AI-infrastruktur

Horizons bruger førende LLM'er og værktøjer som Stripe og Supabase til hurtigt at levere produktionsklare oplevelser.

Klar til at gøre din unikke hjemmesideidé til virkelighed?

Intet kreditkort kræves

Ofte stillede spørgsmål om design af prototyper

Find svar på de oftest stillede spørgsmål om vores AI-prototypeværktøj.

Hvad er prototyping?

Har jeg brug for designfærdigheder for at bygge en prototype?

Hvordan kan en prototype hjælpe mig med at få finansiering eller klientgodkendelse?

Er det genererede design unikt?

Hvordan tester jeg en prototype på en hjemmeside og får feedback?

Hvad er forskellen på en prototype og en live hjemmeside?

Kan jeg lave min prototype om til en rigtig, live hjemmeside på Hostinger?