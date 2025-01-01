Skab interaktive designs med AI-prototyping
Dit drømmedesign, din hjemmeside eller din webapp er inden for rækkevidde med Hostinger Horizons.
Sådan opretter du en prototype til et websted
Definer din idé og dine vigtigste funktioner
Start med at forestille dig dit drømmedesign eller din drømmeidé, og hvordan du ønsker, at den skal se ud og fungere.
Beskriv din vision
Skriv derefter en detaljeret prompt i Horizons for at gøre din idé til virkelighed, uanset om det er et design, en webapp, et produkt eller en hjemmeside.
Skab med AI-prototyping
Nu sker magien! Du kan teste og redigere din AI-prototype, få feedback og iterere, før den går live.
Har du brug for idéer til AI-prototyper?
Webapp til restaurantreservationer
Sporing af salgspipeline
Medlemskabswebsted
Virksomhedens hjemmeside
Validering af forretningsidé
App til indsamling af feedback
Fakturagenerator
Fra idé til fungerende prototype på få minutter
AI-prototyping uden forhindringer
Forvandl din idé til en fungerende webapp, uden kodning og besvær. Horizons bygger designet, funktionaliteten og indholdet for dig på få minutter.
Bare beskriv det, Horizons klarer resten
Fra layout til logik kan du bygge fuldt interaktive apps ved blot at beskrive, hvad du har brug for. Understøtter over 80 sprog, så du kan skrive med dine egne ord.
Start med klik, voks på autopilot
Gå live med hosting, domæne, virksomheds-e-mail og integrationer – alt inkluderet. Ingen tredjepartsværktøjer, ingen forsinkelser.
Bygget på pålidelig AI-infrastruktur
Horizons bruger førende LLM'er og værktøjer som Stripe og Supabase til hurtigt at levere produktionsklare oplevelser.