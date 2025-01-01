Vytvárajte interaktívne návrhy pomocou AI prototypovania

S Hostinger Horizons máte svoj vysnívaný dizajn, webovú stránku alebo webovú aplikáciu na dosah ruky.

Nevyžaduje sa kreditná karta.
Vytvárajte interaktívne návrhy pomocou AI prototypovania

Ako vytvoriť prototyp webovej stránky

S Horizons stačí opísať svoj nápad a prototypovanie s využitím AI ho premení na realitu.
01

Definujte svoju myšlienku a kľúčové vlastnosti

Začnite tým, že si predstavíte svoj vysnívaný dizajn alebo nápad a ako chcete, aby vyzeral a fungoval.

02

Opíšte svoju víziu

Potom napíšte v Horizons podrobný popis, aby ste svoj nápad zrealizovali, či už ide o dizajn, webovú aplikáciu, produkt alebo webovú stránku.

03

Vytvoriť pomocou AI prototypovania

Teraz sa deje zázrak! Môžete testovať a upravovať AI prototyp, získavať spätnú väzbu a vykonávať iterácie pred spustením.

Potrebujete nejaké nápady na AI prototypovanie?

Potrebujete nejaké nápady na AI prototypovanie?

Webová aplikácia na rezervácie pre reštauráciu

Umožnite zákazníkom prezerať si jedálne lístky, rezervovať si stoly a zadať si diétne preferencie v jednej aplikácii.
Začať tvoriť

Sledovač predajného kanála

Webová stránka členstva

Webová stránka firmy

Validátor podnikateľských nápadov

Aplikácia na zber spätnej väzby

Generátor faktúr

Od nápadu k funkčnému prototypu za pár minút

AI prototypovanie bez prekážok

Premeňte svoj nápad na funkčnú webovú aplikáciu bez programovania a bez problémov. Horizons pre vás vytvorí dizajn, funkčnosť a obsah v priebehu niekoľkých minút.

Len to opíšte, Horizons sa postará o zvyšok

Od rozloženia až po logiku, môžete vytvárať plne interaktívne aplikácie jednoduchým popisom toho, čo potrebujete. Podporuje viac ako 80 jazykov, takže môžete tvoriť vlastnými slovami.

Spúšťajte kliknutiami, rozvíjajte sa na autopilota

Spustite prevádzku s hostingom, doménou, firemným e-mailom a integráciami – všetko zahrnuté. Žiadne nástroje tretích strán, žiadne zdržania.

Postavené na dôveryhodnej AI infraštruktúre

Horizons využíva popredné LLM a nástroje ako Stripe a Supabase na rýchle poskytovanie produkčných riešení.

Ste pripravení premeniť svoj jedinečný nápad na webovú stránku na skutočnosť?

Nevyžaduje sa kreditná karta.

Často kladené otázky o prototypovaní dizajnu

Nájdite odpovede na najčastejšie otázky o našom AI nástroji na prototypovanie.

Čo je prototypovanie?

Potrebujem na vytvorenie prototypu dizajnérske zručnosti?

Ako mi môže prototyp pomôcť získať financovanie alebo schválenie klienta?

Je vygenerovaný dizajn jedinečný?

Ako otestujem prototyp webovej stránky a získam spätnú väzbu?

Aký je rozdiel medzi prototypom a živou webovou stránkou?

Môžem svoj prototyp premeniť na skutočnú, živú webovú stránku na Hostingeri?