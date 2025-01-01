Vývoj MVP je vďaka umelej AI
Rýchlo premeňte svoj nápad na funkčný produkt. Nie je potrebné žiadne programovanie ani vývojári.
Ako vyvinúť minimálne životaschopný produkt
Definujte svoj MVP nápad
Identifikujte problém, ktorý váš produkt vyrieši, a základné vlastnosti, ktoré dokazujú váš koncept.
Vytvorte si MVP bez programovania
Použite Hostinger Horizons na premenu jednoduchých pokynov AI na funkčný MVP – nevyžadujú sa žiadne technické zručnosti ani zložité nastavovanie.
Otestovať, vylepšiť a spustiť
Overte si svoj MVP so skutočnými používateľmi, vykonajte vylepšenia a publikujte ho jedným kliknutím pomocou Horizons.
Potrebujete nápady na MVP?
Nástroj na plánovanie štúdia
Nástroj na sledovanie zásob
AI chatbot
Nástroj na stanovenie priorít úloh
CRM nástroj
Nástroj na sledovanie rozpočtu PPC
Nástroj na tvorbu životopisov
Vybudujte si svojho MVP rýchlejšie s Hostinger Horizons
Komplexný AI nástroj na tvorbu MVP
Od dizajnu a kódu až po obsah a SEO, Horizons sa postará o všetko. Prepojte nástroje ako Stripe a Supabase a spustite funkčné MVP – bez nutnosti programovania.
Vytvorené pre rýchlosť, nie pre zložitosť
Popíšte svoj nápad a AI ho v priebehu niekoľkých minút premení na funkčný MVP. Vďaka podpore viac ako 80 jazykov môžete tvoriť vlastnými slovami.
Rýchle spustenie, rýchlejšie škálovanie
Získajte svoj MVP jedným kliknutím s hostingom, vlastnou doménou, firemným e-mailom a ďalšími výhodami – všetko v cene. Nie sú potrebné žiadne doplnky tretích strán.
Poháňané poprednou AI technológiou
Horizons využíva dôveryhodné LLM a pokročilé integrácie na poskytovanie čistého kódu, optimalizovaného obsahu a moderného dizajnu pre váš MVP.