Rýchlo premeňte svoj nápad na funkčný produkt.

Ako vyvinúť minimálne životaschopný produkt

Naučte sa kľúčové kroky: definujte si svoj nápad, vytvorte si MVP pomocou AI a pred škálovaním ho otestujte so skutočnými používateľmi.
01

Definujte svoj MVP nápad

Identifikujte problém, ktorý váš produkt vyrieši, a základné vlastnosti, ktoré dokazujú váš koncept.

02

Vytvorte si MVP bez programovania

Použite Hostinger Horizons na premenu jednoduchých pokynov AI na funkčný MVP – nevyžadujú sa žiadne technické zručnosti ani zložité nastavovanie.

03

Otestovať, vylepšiť a spustiť

Overte si svoj MVP so skutočnými používateľmi, vykonajte vylepšenia a publikujte ho jedným kliknutím pomocou Horizons.

Potrebujete nápady na MVP?

Začnite svoju cestu s príkladmi pripravenými na vytvorenie.
Nástroj na plánovanie štúdia

Pomáha študentom alebo žiakom zorganizovať si rozvrhy, stanoviť si študijné ciele a sledovať pokrok.
Nástroj na sledovanie zásob

AI chatbot

Nástroj na stanovenie priorít úloh

CRM nástroj

Nástroj na sledovanie rozpočtu PPC

Nástroj na tvorbu životopisov

Vybudujte si svojho MVP rýchlejšie s Hostinger Horizons

Komplexný AI nástroj na tvorbu MVP

Od dizajnu a kódu až po obsah a SEO, Horizons sa postará o všetko. Prepojte nástroje ako Stripe a Supabase a spustite funkčné MVP – bez nutnosti programovania.

Vytvorené pre rýchlosť, nie pre zložitosť

Popíšte svoj nápad a AI ho v priebehu niekoľkých minút premení na funkčný MVP. Vďaka podpore viac ako 80 jazykov môžete tvoriť vlastnými slovami.

Rýchle spustenie, rýchlejšie škálovanie

Získajte svoj MVP jedným kliknutím s hostingom, vlastnou doménou, firemným e-mailom a ďalšími výhodami – všetko v cene. Nie sú potrebné žiadne doplnky tretích strán.

Poháňané poprednou AI technológiou

Horizons využíva dôveryhodné LLM a pokročilé integrácie na poskytovanie čistého kódu, optimalizovaného obsahu a moderného dizajnu pre váš MVP.

