Η ανάπτυξη MVP γίνεται απλή με το AI
Μετατρέψτε γρήγορα την ιδέα σας σε ένα λειτουργικό προϊόν. Δεν απαιτείται προγραμματισμός ή προγραμματιστές.
Πώς να αναπτύξετε ένα MVP
Ορίστε την ιδέα σας για το MVP
Προσδιορίστε το πρόβλημα που θα λύσει το προϊόν σας και τις βασικές λειτουργίες που αποδεικνύουν την ιδέα σας.
Δημιουργήστε το MVP σας χωρίς προγραμματισμό
Χρησιμοποιήστε το Hostinger Horizons για να μετατρέψετε απλές προτροπές AI σε ένα λειτουργικό MVP – δεν απαιτούνται τεχνικές δεξιότητες ή σύνθετη εγκατάσταση.
Δοκιμή, βελτίωση και κυκλοφορία
Επικυρώστε το MVP σας με πραγματικούς χρήστες, κάντε βελτιώσεις και δημοσιεύστε το με ένα κλικ με το Horizons.
Χρειάζεστε ιδέες για MVP;
Δημιουργήστε το MVP σας πιο γρήγορα με το Hostinger Horizons
All-in-one AI MVP builder
Από τον κώδικα και τον σχεδιασμό μέχρι το περιεχόμενο και το SEO, το Horizons τα χειρίζεται όλα. Συνδέστε εργαλεία όπως το Stripe και το Supabase για να λανσάρετε λειτουργικά MVPs, χωρίς προγραμματισμό.
Δημιουργημένο για ταχύτητα, όχι για δυσκολία
Περιγράψτε την ιδέα σας και το AI την μετατρέπει σε ένα λειτουργικό MVP μέσα σε λίγα λεπτά. Με υποστήριξη για περισσότερες από 80 γλώσσες, μπορείτε να δημιουργήσετε με τα δικά σας λόγια.
Ξεκινήστε γρήγορα, αναπτυχθείτε ακόμα πιο γρήγορα
Δημοσιεύστε το MVP σας με ένα κλικ με hosting, προσαρμοσμένο domain, επαγγελματικό email και πολλά άλλα – όλα περιλαμβάνονται. Δεν χρειάζονται πρόσθετα τρίτων.
Με την υποστήριξη κορυφαίας τεχνολογίας AI
Το Horizons χρησιμοποιεί αξιόπιστα LLM και προηγμένες ενσωματώσεις για να παρέχει καθαρό κώδικα, βελτιστοποιημένο περιεχόμενο και μοντέρνο σχεδιασμό για το MVP σας.