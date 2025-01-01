Développement de MVP simplifié grâce à l'IA

Le développement d'un MVP est le processus de création d'un produit minimum viable : une version simplifiée de votre idée avec quelques fonctionnalités pour la tester auprès de vrais utilisateurs. De cette façon, vous pouvez déterminer si elle résout réellement les problèmes des utilisateurs avant d'investir trop d'argent. Pour en savoir plus, consultez notre guide du MVP.