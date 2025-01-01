Ne manquez pas les offres Black Friday :

Lancez votre idée de rêve avec notre générateur d'IA

Transformez cette application, cette entreprise ou cet outil en quelque chose de réel en quelques minutes grâce à la plateforme sans code de Hostinger Horizons.

Aucune carte de crédit requise
Lancez votre idée de rêve avec notre générateur d'IA

Comment lancer votre idée avec notre générateur d'IA

Il suffit de trois étapes simples pour donner vie à votre idée…
01

Définissez votre idée et ses caractéristiques clés

Décidez du type de site Web ou d’application Web que vous souhaitez créer, puis décrivez ses principales fonctionnalités, des pages et de la conception aux comptes d’utilisateurs ou aux systèmes de paiement.

02

Décrivez simplement ce que vous voulez

Oubliez la complexité du codage. Avec Hostinger Horizons, décrivez simplement votre idée et transformez les suggestions d'IA en sites web et applications web entièrement fonctionnels, sans aucun code requis.

03

Construire, tester et lancer

Générez votre projet, personnalisez-le et effectuez des tests. Une fois prêt, publiez votre site web ou votre application en ligne d'un simple clic.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec notre générateur d'IA

Créez facilement des produits SaaS – des outils professionnels aux services numériques, le tout alimenté par des invites simples.
Découvrez ce que vous pouvez créer avec notre générateur d'IA

Site Web d'adhésion

Créez un espace réservé aux membres pour engager votre public et développer votre communauté.
Commencer à construire

Générateur de factures

Site Web d'entreprise

Validateur d'idées d'entreprise

Suivi du pipeline des ventes

Application de collecte de commentaires

Application Web de réservation de restaurant

Construisez plus rapidement et plus intelligemment avec le générateur d'IA Hostinger Horizons

Créateur d'applications Web IA tout-en-un

Du code et du design au contenu et au référencement, Horizons s'occupe de tout. Connectez des outils comme Stripe et Supabase pour lancer des applications concrètes et fonctionnelles, sans compétences techniques requises.

Conçu pour la vitesse, pas pour la lutte

Décrivez votre idée et l'IA la transforme en une application prête à être lancée en quelques minutes. Avec plus de 80 langues disponibles, vous pouvez créer votre propre application.

Lancez-vous rapidement, évoluez plus rapidement

Lancez-vous en un clic : hébergement sécurisé, nom de domaine personnalisé, e-mail professionnel et bien plus encore, tout inclus. Oubliez les outils tiers et développez votre activité sans limites.

Propulsé par la meilleure technologie

Horizons utilise des LLM avancés et des intégrations de pointe pour fournir un code propre, un contenu soigné et une conception élégante pour vos idées d'applications Web les plus audacieuses.

Prêt à transformer votre idée de projet unique en réalité ?

Aucune carte de crédit requise

FAQ sur le constructeur d'IA

Trouvez des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur notre générateur d'IA.

Qu'est-ce qu'un constructeur d'IA ?

Ai-je besoin de compétences techniques pour utiliser un générateur d’IA ?

Que puis-je créer avec le constructeur d'IA Hostinger Horizons ?

Comment le constructeur d'IA gère-t-il le référencement (optimisation des moteurs de recherche) ?

Puis-je personnaliser un projet après l'avoir généré par l'IA ?

Puis-je monétiser un projet créé avec un constructeur d'IA ?

Puis-je tester un projet créé avec Hostinger Horizons ?

Puis-je partager le projet créé avec le constructeur Hostinger Horizons AI ?

Le constructeur d'IA inclut-il l'hébergement et un nom de domaine ?