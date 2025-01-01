Oui, vous pouvez continuer à modifier votre projet après sa génération par l'IA. Si vous souhaitez modifier uniquement le texte et le code, aucun crédit de message n'est requis et vous pouvez le faire directement.

Vous pouvez également utiliser Hostinger Horizons pour apporter des modifications et générer de nouvelles versions de votre application ou site, à condition de disposer de suffisamment de crédits de message. Décrivez simplement les modifications souhaitées dans un message adressé à notre outil de création d'IA.