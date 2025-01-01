Spusťte svůj vysněný nápad s naším AI Builderem

Proměňte svou aplikaci, firmu nebo nástroj v něco reálného během několika minut s využitím platformy Hostinger Horizons bez nutnosti kódování.

Jak spustit svůj nápad s naším nástrojem pro tvorbu AI

Jak spustit svůj nápad s naším nástrojem pro tvorbu AI

Stačí tři jednoduché kroky k tomu, abyste svůj nápad uvedli do života…
01

Definujte svou myšlenku a její klíčové rysy

Rozhodněte se, jaký typ webových stránek nebo webové aplikace chcete vytvořit, a poté si nastíněte jejich klíčové funkce – od stránek a designu až po uživatelské účty nebo platební systémy.

02

Jen popište, co chcete

Přeskočte složité kódování. S Hostinger Horizons jednoduše popište svůj nápad a proměňte výzvy umělé inteligence v plně funkční webové stránky a webové aplikace – není potřeba žádný kód.

03

Sestavení, testování a spuštění

Vygenerujte si projekt, upravte ho a spusťte testy. Jakmile bude hotový, publikujte svůj web nebo aplikaci online jediným kliknutím.

Podívejte se, co můžete vytvořit s naším AI Builderem

Vytvářejte SaaS produkty s lehkostí – od obchodních nástrojů až po digitální služby, to vše na základě jednoduchých pokynů.
Webové stránky členství

Webové stránky členství

Vytvořte prostor pouze pro členy, abyste oslovili své publikum a rozvíjeli svou komunitu.
Začněte stavět

Generátor faktur

Webové stránky firmy

Validátor podnikatelských nápadů

Sledovač prodejního kanálu

Aplikace pro sběr zpětné vazby

Webová aplikace pro rezervace v restauracích

Tvořte rychleji a chytřeji s nástrojem pro tvorbu AI od Hostinger Horizons

Tvůrce webových aplikací s umělou inteligencí vše v jednom

Od kódu a designu až po obsah a SEO, Horizons se postará o vše. Propojte nástroje jako Stripe a Supabase a spouštějte skutečné, funkční aplikace – nejsou potřeba žádné technické dovednosti.

Stvořeno pro rychlost, ne pro boj

Popište svůj nápad a umělá inteligence ho během několika minut promění v aplikaci připravenou ke spuštění. Díky podpoře více než 80 jazyků můžete tvořit vlastními slovy.

Rychlé spuštění, rychlejší škálování

Spusťte web jedním kliknutím: zabezpečený hosting, vlastní doménové jméno, firemní e-mail a další – vše v ceně. Vynechejte nástroje třetích stran a rostete bez omezení.

Poháněno špičkovou technologií

Horizons využívá pokročilé LLM a přední integrace k poskytování čistého kódu, propracovaného obsahu a elegantního designu pro vaše nejodvážnější nápady na webové aplikace.

Jste připraveni proměnit svůj jedinečný projekt ve skutečnost?

