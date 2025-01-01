Spusťte svůj vysněný nápad s naším AI Builderem
Proměňte svou aplikaci, firmu nebo nástroj v něco reálného během několika minut s využitím platformy Hostinger Horizons bez nutnosti kódování.
Jak spustit svůj nápad s naším nástrojem pro tvorbu AI
Definujte svou myšlenku a její klíčové rysy
Rozhodněte se, jaký typ webových stránek nebo webové aplikace chcete vytvořit, a poté si nastíněte jejich klíčové funkce – od stránek a designu až po uživatelské účty nebo platební systémy.
Jen popište, co chcete
Přeskočte složité kódování. S Hostinger Horizons jednoduše popište svůj nápad a proměňte výzvy umělé inteligence v plně funkční webové stránky a webové aplikace – není potřeba žádný kód.
Sestavení, testování a spuštění
Vygenerujte si projekt, upravte ho a spusťte testy. Jakmile bude hotový, publikujte svůj web nebo aplikaci online jediným kliknutím.
Podívejte se, co můžete vytvořit s naším AI Builderem
Webové stránky členství
Generátor faktur
Webové stránky firmy
Validátor podnikatelských nápadů
Sledovač prodejního kanálu
Aplikace pro sběr zpětné vazby
Webová aplikace pro rezervace v restauracích
Tvořte rychleji a chytřeji s nástrojem pro tvorbu AI od Hostinger Horizons
Tvůrce webových aplikací s umělou inteligencí vše v jednom
Od kódu a designu až po obsah a SEO, Horizons se postará o vše. Propojte nástroje jako Stripe a Supabase a spouštějte skutečné, funkční aplikace – nejsou potřeba žádné technické dovednosti.
Stvořeno pro rychlost, ne pro boj
Popište svůj nápad a umělá inteligence ho během několika minut promění v aplikaci připravenou ke spuštění. Díky podpoře více než 80 jazyků můžete tvořit vlastními slovy.
Rychlé spuštění, rychlejší škálování
Spusťte web jedním kliknutím: zabezpečený hosting, vlastní doménové jméno, firemní e-mail a další – vše v ceně. Vynechejte nástroje třetích stran a rostete bez omezení.
Poháněno špičkovou technologií
Horizons využívá pokročilé LLM a přední integrace k poskytování čistého kódu, propracovaného obsahu a elegantního designu pro vaše nejodvážnější nápady na webové aplikace.