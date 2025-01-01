Lansera din drömidé med vår AI-byggare
Förvandla den appen, verksamheten eller verktyget till något verkligt på några minuter med Hostinger Horizons kodfria plattform.
Så här lanserar du din idé med vår AI-byggare
Definiera din idé och dess viktigaste funktioner
Bestäm vilken typ av webbplats eller webbapp du vill bygga och beskriv sedan dess viktigaste funktioner – från sidor och design till användarkonton eller betalningssystem.
Beskriv bara vad du vill ha
Slipp komplexiteten med kodning. Med Hostinger Horizons kan du helt enkelt beskriva din idé och förvandla AI-uppmaningar till fullt fungerande webbplatser och webbappar – ingen kod krävs.
Bygg, testa och lansera
Generera ditt projekt, anpassa det och kör tester. När det är klart publicerar du din webbplats eller app online med ett enda klick.
Se vad du kan skapa med vår AI-byggare
Medlemskapswebbplats
Fakturagenerator
Företagswebbplats
Validerare för affärsidéer
Försäljningspipeline-spårare
App för insamling av feedback
Webbapp för restaurangbokningar
Bygg snabbare och smartare med Hostinger Horizons AI-byggare
Allt-i-ett AI-webbappbyggare
Från kod och design till innehåll och SEO, Horizons hanterar allt. Koppla ihop verktyg som Stripe och Supabase för att lansera riktiga, fungerande appar – inga tekniska kunskaper krävs.
Byggd för fart, inte kamp
Beskriv din idé, så förvandlar AI den till en lanseringsklar app på några minuter. Med stöd för fler än 80 språk kan du bygga med dina egna ord.
Starta snabbt, skala snabbare
Gå live med ett klick: säker hosting, ett anpassat domännamn, företags-e-postadress och mer – allt ingår. Skippa tredjepartsverktyg och väx utan begränsningar.
Drivs av toppteknik
Horizons använder avancerade LLM-system och ledande integrationer för att leverera ren kod, polerat innehåll och elegant design för dina djärvaste webbappidéer.