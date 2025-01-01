Missa inte Black Friday-klippen:

Lansera din drömidé med vår AI-byggare

Förvandla den appen, verksamheten eller verktyget till något verkligt på några minuter med Hostinger Horizons kodfria plattform.

Så här lanserar du din idé med vår AI-byggare

Allt som krävs är tre enkla steg för att förverkliga din idé…
01

Definiera din idé och dess viktigaste funktioner

Bestäm vilken typ av webbplats eller webbapp du vill bygga och beskriv sedan dess viktigaste funktioner – från sidor och design till användarkonton eller betalningssystem.

02

Beskriv bara vad du vill ha

Slipp komplexiteten med kodning. Med Hostinger Horizons kan du helt enkelt beskriva din idé och förvandla AI-uppmaningar till fullt fungerande webbplatser och webbappar – ingen kod krävs.

03

Bygg, testa och lansera

Generera ditt projekt, anpassa det och kör tester. När det är klart publicerar du din webbplats eller app online med ett enda klick.

Se vad du kan skapa med vår AI-byggare

Skapa SaaS-produkter enkelt – från affärsverktyg till digitala tjänster, allt med hjälp av enkla instruktioner.
Medlemskapswebbplats

Bygg ett medlemsutrymme för att engagera din publik och utöka din gemenskap.
Börja bygga

Fakturagenerator

Företagswebbplats

Validerare för affärsidéer

Försäljningspipeline-spårare

App för insamling av feedback

Webbapp för restaurangbokningar

Bygg snabbare och smartare med Hostinger Horizons AI-byggare

Allt-i-ett AI-webbappbyggare

Från kod och design till innehåll och SEO, Horizons hanterar allt. Koppla ihop verktyg som Stripe och Supabase för att lansera riktiga, fungerande appar – inga tekniska kunskaper krävs.

Byggd för fart, inte kamp

Beskriv din idé, så förvandlar AI den till en lanseringsklar app på några minuter. Med stöd för fler än 80 språk kan du bygga med dina egna ord.

Starta snabbt, skala snabbare

Gå live med ett klick: säker hosting, ett anpassat domännamn, företags-e-postadress och mer – allt ingår. Skippa tredjepartsverktyg och väx utan begränsningar.

Drivs av toppteknik

Horizons använder avancerade LLM-system och ledande integrationer för att leverera ren kod, polerat innehåll och elegant design för dina djärvaste webbappidéer.

Redo att förverkliga din unika projektidé?

Vanliga frågor om AI-byggare

Hitta svar på de vanligaste frågorna om vår AI-byggare.

Vad är en AI-byggare?

Behöver jag tekniska färdigheter för att använda en AI-byggare?

Vad kan jag skapa med Hostinger Horizons AI-byggare?

Hur hanterar AI-byggaren SEO (sökmotoroptimering)?

Kan jag anpassa ett projekt efter att AI:n genererat det?

Kan jag tjäna pengar på ett projekt som skapats med en AI-byggare?

Kan jag testa ett projekt som skapats med Hostinger Horizons?

Kan jag dela projektet som skapats med Hostinger Horizons AI-byggare?

Inkluderar AI-byggaren webbhotell och ett domännamn?