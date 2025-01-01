Egy MI-alapú weboldalkészítő egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi weboldalak vagy alkalmazások létrehozását egyszerűen az ötlet leírásával. Ahelyett, hogy saját kezűleg írnád a kódot vagy terveznéd az elrendezéseket, a MI generálja a struktúrát, a tartalmat és a dizájnt – így gyorsabban és könnyebben indíthatsz projekteket.