Váltsd valóra alkalmazásodat, vállalkozásodat vagy eszközödet percek alatt a Hostinger Horizons kódmentes platformjával.

Hogyan indítsd el ötletedet AI építőnkkel?

Csupán három egyszerű lépésre van szükséged, hogy megvalósítsd az ötletedet…
01

Határozza meg az ötletét és annak főbb jellemzőit

Döntsd el, milyen típusú weboldalt vagy webes alkalmazást szeretnél létrehozni, majd vázold fel a főbb jellemzőit – az oldalaktól és a dizájntól kezdve a felhasználói fiókokig vagy a fizetési rendszerekig.

02

Csak írd le, mit szeretnél

Kerüld el a kódolás bonyolultságát. A Hostinger Horizons segítségével egyszerűen írd le az ötletedet, és a mesterséges intelligencia alapú promptokból teljesen működőképes weboldalakat és webes alkalmazásokat készíthetsz – kódolás nélkül.

03

Építés, tesztelés és indítás

Generáld le a projektedet, szabd testre, és futtass teszteket. Amikor elkészült, egyetlen kattintással közzéteheted a weboldaladat vagy alkalmazásodat online.

Nézd meg, mit hozhatsz létre AI építőnkkel

Hozzon létre könnyedén SaaS-termékeket – az üzleti eszközöktől a digitális szolgáltatásokig, mindezt egyszerű utasításokkal.
Tagsági weboldal

Hozz létre egy csak tagoknak szóló teret, hogy bevond a közönségedet és bővítsd a közösségedet.
Építés megkezdése

Számlagenerátor

Céges weboldal

Üzleti ötlet validátor

Értékesítési folyamatkövető

Visszajelzésgyűjtő alkalmazás

Éttermi foglalás webes alkalmazás

Építs gyorsabban és okosabban a Hostinger Horizons AI építőjével

Mindent egyben tartalmazó mesterséges intelligencia alapú webalkalmazás-készítő

A kódtól és a designtól a tartalomig és a SEO-ig a Horizons mindent kezel. Csatlakoztasson olyan eszközöket, mint a Stripe és a Supabase, hogy valódi, működő alkalmazásokat indítson – nincs szükség technikai ismeretekre.

Sebességre, nem küzdelemre tervezve

Írd le az ötletedet, és a mesterséges intelligencia percek alatt egy indításra kész alkalmazássá alakítja. Több mint 80 nyelv támogatásával a saját szavaiddal építhetsz.

Gyors indítás, gyorsabb skálázás

Élő közvetítés egyetlen kattintással: biztonságos tárhely, egyéni domain név, üzleti e-mail cím és még sok más – mindezt ingyenesen. Hagyd ki a külső eszközöket, és növekedj korlátok nélkül.

Csúcstechnológiával működtetve

A Horizons fejlett jogi mesterképzéseket és vezető integrációkat használ, hogy letisztult kódot, kifinomult tartalmat és elegáns dizájnt biztosítson a legmerészebb webes alkalmazásötleteidhez.

Készen állsz arra, hogy egyedi projektötletedből valóságot teremts?

