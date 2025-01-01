Indítsd el álmaid ötletét AI építőnkkel
Váltsd valóra alkalmazásodat, vállalkozásodat vagy eszközödet percek alatt a Hostinger Horizons kódmentes platformjával.
Hogyan indítsd el ötletedet AI építőnkkel?
Határozza meg az ötletét és annak főbb jellemzőit
Döntsd el, milyen típusú weboldalt vagy webes alkalmazást szeretnél létrehozni, majd vázold fel a főbb jellemzőit – az oldalaktól és a dizájntól kezdve a felhasználói fiókokig vagy a fizetési rendszerekig.
Csak írd le, mit szeretnél
Kerüld el a kódolás bonyolultságát. A Hostinger Horizons segítségével egyszerűen írd le az ötletedet, és a mesterséges intelligencia alapú promptokból teljesen működőképes weboldalakat és webes alkalmazásokat készíthetsz – kódolás nélkül.
Építés, tesztelés és indítás
Generáld le a projektedet, szabd testre, és futtass teszteket. Amikor elkészült, egyetlen kattintással közzéteheted a weboldaladat vagy alkalmazásodat online.
Nézd meg, mit hozhatsz létre AI építőnkkel
Tagsági weboldal
Számlagenerátor
Céges weboldal
Üzleti ötlet validátor
Értékesítési folyamatkövető
Visszajelzésgyűjtő alkalmazás
Éttermi foglalás webes alkalmazás
Építs gyorsabban és okosabban a Hostinger Horizons AI építőjével
Mindent egyben tartalmazó mesterséges intelligencia alapú webalkalmazás-készítő
A kódtól és a designtól a tartalomig és a SEO-ig a Horizons mindent kezel. Csatlakoztasson olyan eszközöket, mint a Stripe és a Supabase, hogy valódi, működő alkalmazásokat indítson – nincs szükség technikai ismeretekre.
Sebességre, nem küzdelemre tervezve
Írd le az ötletedet, és a mesterséges intelligencia percek alatt egy indításra kész alkalmazássá alakítja. Több mint 80 nyelv támogatásával a saját szavaiddal építhetsz.
Gyors indítás, gyorsabb skálázás
Élő közvetítés egyetlen kattintással: biztonságos tárhely, egyéni domain név, üzleti e-mail cím és még sok más – mindezt ingyenesen. Hagyd ki a külső eszközöket, és növekedj korlátok nélkül.
Csúcstechnológiával működtetve
A Horizons fejlett jogi mesterképzéseket és vezető integrációkat használ, hogy letisztult kódot, kifinomult tartalmat és elegáns dizájnt biztosítson a legmerészebb webes alkalmazásötleteidhez.